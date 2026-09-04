Avanzan Osaka y Eala en el US Open

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NUEVA YORK.- Alex Eala y sus fans filipinos se encaminan al fin de semana en el Abierto de Estados Unidos, junto con las previas campeonas Naomi Osaka y Coco Gauff.

También lo harán el argentino Francisco Cerúndolo y el chileno Alejandro Tabilo, por primera vez entreverados en la tercera ronda de un US Open.

Dos preclasificados de primera línea se despidieron prematuramente: el canadiense Félix Auger-Aliassime (el tercero en la siembra) y el australiano Alex de Miñaur (sexto). Cuatro de los 10 primeros preclasificados —Novak Djokovic (4) y Arthur Fils (10) fueron los otros dos — sucumbieron antes de la tercera ronda.

Osaka se recuperó tras un bajón a mitad del partido para avanzar el jueves a la tercera ronda, anotándose un triunfo 6-2, 5-7, 6-1 sobre Katerina Siniakova, antes de que Eala venciera a Oleksandra Oliynykova por 6-1, 6-4.

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Eala, la 17ma preclasificada, les dio a sus apasionados seguidores un motivo para celebrar de inmediato al ganar los primeros nueve puntos contra su rival ucraniana, quien había ganado el único enfrentamiento previo entre ambas.

"Creo que cada quien representa algo a su manera. Yo soy filipina y lo represento con orgullo", manifestó Eala. "Y gran parte del público aquí hoy es filipino y estoy segura de que ellos comparten ese sentimiento".

Osaka vistió de plateado y blanco bajo su larga chaqueta blanca, con una visera blanca, al llegar para su partido en el estadio Arthur Ashe, tres días después de que se presentó de negro y con el cabello en trenzas tipo "cornrows" bajo una banda, como homenaje al exastro de la NBA Allen Iverson, para su debut nocturno.

La dos veces campeona del US Open y 13ra preclasificada ganó el primer set en 30 minutos y se adelantó 4-2 en el segundo. Pero su nivel de juego cayó de manera considerable, con 20 errores no forzados en el segundo parcial después de apenas cuatro en el primero.

Osaka recuperó el control rápidamente, al quebrar para ponerse 2-0 en el tercero antes de cerrar un peloteo de 19 golpes con una volea ganadora rumbo a adjudicarse el siguiente game, y pareció más aliviada que emocionada.

"El partido fue definitivamente muy duro y no sé, simplemente sentí que tenía que luchar", dijo Osaka. "Sin duda tuve un par de oportunidades en el segundo set y creo que fui un poco dura conmigo misma. Así que me tomé el descanso para ir al baño, me reagrupé un poco, volví y simplemente traté de no tener remordimientos".

Triunfos sudamericanos

Tanto Cerúndolo como Tabilo hicieron valer su condición de preclasificados para seguir adelante en el último Grand Slam de la temporada.

Después de quedar abajo dos sets a uno, Cerúndulo reaccionó y obtuvo una victoria 5-7, 7-5, 4-6, 6-2, 6-3 que cortó una seguidilla de tres derrotas —todas consumadas en cinco sets— en la segunda ronda del US Open.

"Acá se me venía dando nunca, tres segundas rondas seguidas en el quinto set. Con la cuarta, me decía ´esto no puede ser´", dijo el 24to cabeza de serie. "En la cabeza tenía presente que había perdido en la misma cancha en cinco sets el año pasado y no podía permitirlo de nuevo. Ahora se me dio".

Antes de esta experiencia, el US Open había sido el Slam más esquivo para Tabilo, con apenas una victoria en cuatro participaciones. El 25to preclasificado encadendó la segunda al imponerse 2-6, 7-6 (4), 7-6 (3), 6-2 ante el australiano Alexei Popyrin.