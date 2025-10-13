Apresan a mujer por robo a comercio

En una inmediata y oportuna intervención derivada de un reporte ciudadano, oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a una mujer por su presunta participación en un robo a comercio, ocurrido en la colonia Jardines del Valle.

El reporte se recibió en la comandancia central de la corporación, donde se informó que personal de un supermercado ubicado sobre Bulevar Valle de los Fantasmas tenía retenida a una mujer que habría intentado sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente.

Al acudir al sitio, agentes femeninas fueron recibidas por el personal del establecimiento, quienes les entregaron a la señalada y manifestaron su deseo de proceder legalmente en su contra. La mujer fue entrevistada e identificada como María “N”, de 62 años, a quien se le encontraron diversos productos comestibles entre sus pertenencias.

La detenida fue informada sobre su situación legal y los derechos que la ley le concede. Posteriormente, fue trasladada a Barandilla Municipal, donde fue certificada por el médico legista, y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) para el deslinde de responsabilidades.

