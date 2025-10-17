logo pulso
Azulejos empatan la Serie de Campeonato

Por AP

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Azulejos empatan la Serie de Campeonato

SEATTLE.- Max Scherzer retrocedió en el tiempo con una actuación de pitcheo tan prodigiosa como las de antaño, el venezolano Andrés Giménez conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras, y los Azulejos de Toronto arrollaron 8-2 a los Marineros de Seattle para empatar la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. conectó su quinto jonrón en esta postemporada, para que los Azulejos igualaran la serie 2-2

Scherzer, de 41 años, permitió dos carreras en cinco entradas y dos tercios por Toronto, que ha superado a los Marineros por 21-6 en Seattle de manera combinada después de perder los dos primeros juegos en casa.

El quinto juego de la serie al mejor de siete es este viernes. Kevin Gausman está programado para abrir por Toronto contra Bryce Miller, ganador del primer duelo

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 5-2 con una anotada y una producida. El mexicano Alejandro Kirk de 4-0. El venezolano Andrés Giménez de 3-2 con una anotada y cuatro empujadas.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 4-0. Los dominicanos Julio Rodríguez de 3-0, Jorge Polanco de 3-0 con una anotada. Los venezolanos Eugenio Suárez de 4-1, Leo Rivas de 2-0

