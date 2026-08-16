Azulejos ganan ante Yankees

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TORONTO.- Charles McAdoo conectó dos hits, incluido un doble productor de la carrera de la ventaja en la séptima entrada, y los Azulejos de Toronto vencieron el sábado 4-1 a los Yankees de Nueva York para cosechar su 13.ª victoria en 19 juegos.

McAdoo también impulsó una carrera con un sencillo y Brett Bateman se embasó tres veces por los Azulejos, quienes se acercaron un poco más al último pasaje de comodín de la Liga Americana.

Toronto empató con un sencillo del mexicano Alejandro Kirk con dos outs en la tercera.

Spencer Miles (5-2), el quinto de siete lanzadores de los Azulejos, trabajó una entrada para llevarse la victoria, y Louis Varland ponchó a los tres bateadores en la novena para su 28.º salvamento en 29 oportunidades.

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Los Yankees conectaron cuatro hits, todos sencillos, y perdieron su tercer juego consecutivo. Nueva York ha anotado un total de dos carreras en esos encuentros.

El bateador emergente Ernie Clement pegó un sencillo al primer lanzamiento que vio de Brent Headrick (6-2) para abrir la séptima. McAdoo siguió con un doble productor que pegó en la pared.

McAdoo y Nathan Lukes remolcaron carreras ante Tim Hill en un octavo episodio que deparó dos anotaciones para Toronto.

McAdoo fue titular en lugar del dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien ingresó el mismo sábado a la lista de lesionados de siete días debido a síntomas de conmoción cerebral. Guerrero, seis veces elegido al Juego de Estrellas, salió del duelo del viernes, una victoria por 3-1, tras una colisión con el campocorto novato de los Yankees George Lombard Jr. en la tercera base.

El derecho de los Yankees Cam Schlittler permitió una carrera y cuatro hits en 5 1/3 entradas, en su cuarta apertura consecutiva sin decisión. Schlittler no tiene victorias en cinco aperturas de por vida contra Toronto.