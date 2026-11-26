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El expresidente y la exconsejera del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg y Jacqueline Peschard, respectivamente, llamaron a los consejeros del INE a rectificar el criterio que impusieron en el 2024 que le dio una sobrerrepresentación "abultada, abusiva y escandalosa" por encima de lo que establece la Constitución a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.

En el marco del foro "La Representación Proporcional en México", organizado por el INE, advirtieron de los riesgos a la democracia en caso de prevalecer el criterio que le otorgó una sobre representación a Morena y sus aliados, lo cual les ha permitido reformar la Constitución sin el aval de la oposición.

Woldenberg expuso que entre votos y escaños debe existir cierta armonía, de no existir, todo el sistema democrático va a derrumbarse y consideró que la sobrerrepresentación que el INE le otorgó a Morena y sus aliados en las elecciones del 2024 es escandalosa.

"El Consejo General del INE tiene la obligación y la necesidad de revisar ese reglamento, porque a lo que lleva es a cancelar los esfuerzos que varias generaciones de mexicanos han llevado adelante para que, en la Cámara de Diputados, la diversidad política pueda expresarse, pueda recrearse y convivir de manera civilizada", indicó.

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Recordó que existe un esfuerzo sistemático de casi 70 años para que exista una proporcionalidad entre votos y curules, y para esto, se estableció un tope de 8% a la cantidad de curules asignadas respecto a la votación nacional.

Jacqueline Peschard, exconsejera electoral, calificó de "abultada y abusiva" la sobrerrepresentación que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) otorgaron a Morena y sus aliados en 2024 por lo que se debe rectificar para buscar un equilibrio entre la votación y la representación, para así evitar una "tiranía de las mayorías".

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Expuso que el tope que existe en la Constitución es precisamente para que no exista un partido o coalición que pueda quedarse con lo suficiente número de escaños como por sí solo poder reformar la Carta Magna.

"Creo que es el fin último para eso tiene que haber no solamente una representación adecuada de los distintos partidos políticos lo más cercano a lo que fue la voluntad expresada en las urnas".

"Esta interpretación no cumple con el mandato constitucional de no dejar en manos de una fuerza política la facultad de modificar nuestro máximo ordenamiento jurídico para que sólo pueda ser modificado por la voluntad de un conjunto de fuerzas políticas, y no estrictamente de una", apuntó.