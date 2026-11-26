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El Toluca aprovechó la ventaja de la localía y obtuvo una importante ventaja (2-0) sobre el Atlas. Sin embargo, Antonio Mohamed es consciente de que la "serie está abierta", sobre todo porque los Zorros juegan en casa.

"Tenemos que prepararnos para jugar en otro estadio, sabemos que ellos son difíciles allá y va a ser un partido complicado; tenemos fe y vamos a jugar con nuestra experiencia. Esperemos estar a la altura y podamos salir bien [librados] de ese estadio", dijo.

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"El Turco" dejó claro que él y sus jugadores sólo tienen en mente superar "una batalla más" para seguir con vida en la Liguilla."Fuimos muy superiores y justificamos la ventaja, pero creo que pudimos haber hecho un gol más, pero esto continúa y estamos centrados en clasificar a la semifinal. La serie está abierta y nosotros vamos a ir por más. El sábado podemos quedar fuera o pasar, es futbol, pero trataremos de hacer un gran partido", sentenció.Además, habló sobre el apoyo que le demostró la afición escarlata: "No esperaba tanto cariño, fue muy emocionante. Lo quise comunicar un mes antes, porque el club tiene que prepararse, pero los jugadores siguen con la misma energía", mencionó.