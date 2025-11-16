Bélgica empata y aplaza clasificación

Bélgica empató 1-1 en Kazajistán y perdió la oportunidad de clasificar para el torneo en Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo de Rudi Garcia aún puede asegurar un boleto para el torneo del próximo año con una victoria sobre Liechtenstein el martes en su último partido de clasificación. Bélgica lidera el Grupo J con dos puntos más que Macedonia del Norte.

El empate en Astaná garantizó que los belgas terminarán entre los dos primeros. Los 12 ganadores de grupo de la clasificación europea van directamente a la Copa del Mundo. Las cuatro plazas restantes del continente se deciden mediante un playoff entre los doce subcampeones.

Kazajistán tomó la delantera en el noveno minuto gracias a Dastan Satpayev.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hans Vanaken igualó para Bélgica en el minuto 48 cuando el centrocampista del Club Brugge cabeceó un centro de Timothy Castagne.

Sin embargo, Bélgica, que había goleado a Kazajistán 6-0 en septiembre, no pudo aprovechar la ventaja de jugar con un hombre más desde el minuto 79 después de que Islam Chesnokov fuera expulsado por una dura entrada sobre Jeremy Doku.

También en el Grupo J, Jordan James anotó mientras Gales ganó 1-0 en Liechtenstein.

Gales y Macedonia del Norte están empatados con 13 puntos en el segundo lugar conjunto antes de enfrentarse el martes.