logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Fotogalería

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Bills amplían contrato con O´Cyrus Torrence

Por AP

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
A
Bills amplían contrato con O´Cyrus Torrence
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      PITTSFORD.- Los Bills de Buffalo llegaron a un acuerdo para firmar al guardia derecho titular O´Cyrus Torrence con una extensión de contrato por cuatro años que incluye 46 millones de dólares garantizados, informó a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo el viernes.

      El acuerdo representa la más reciente gran inversión de los Bills para mantener intacta a largo plazo gran parte de su línea ofensiva.

      La fuente habló bajo condición de anonimato porque el equipo no ha anunciado el contrato.

      Torrence fue seleccionado en la segunda ronda del draft de 2023 procedente de la Universidad de Florida y estaba por entrar en la última temporada de su contrato de novato. El jugador de 26 años ha sido titular desde su temporada de llegó a la liga y ha formado parte de una línea que ha desempeñado un papel clave en la protección de Josh Allen, además de integrar una unidad que ayudó a que James Cook liderara la NFL en yardas por tierra la temporada pasada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Torrence suma 57 titularidades en su carrera, incluidos los playoffs, y formó parte de una línea que permitió la menor cantidad de capturas en la NFL tanto en 2023 como en 2024.

      El grupo ha permanecido mayormente unido desde 2024. El único cambio de cara a esta temporada está en el puesto de guardia izquierdo, con Alec Anderson y Austin Corbett compitiendo por la titularidad que quedó vacante tras la salida de David Edwards como agente libre a Nueva Orleans en marzo.

      Por lo demás, los cuatro titulares que regresan, incluido el tackle izquierdo Dion Dawkins, ahora tienen contrato al menos hasta la temporada de 2027.

      En marzo, los Bills firmaron al centro Connor McGovern con un contrato de cuatro años y 52 millones de dólares para evitar que llegara a la agencia libre.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Vinícius Jr. sigue en Real Madrid
        Vinícius Jr. sigue en Real Madrid

        Vinícius Jr. sigue en Real Madrid

        SLP

        AP

        La estrella brasileña y los merengues acuerdan contrato hasta 2032

        Santos del Potosí empata la serie
        Santos del Potosí empata la serie

        Santos del Potosí empata la serie

        SLP

        Romario Ventura

        La quinteta potosina divide la serie en el Miguel Barragán ante El Calor de Cancún

        América brilla en la Leagues Cup
        América brilla en la Leagues Cup

        América brilla en la Leagues Cup

        SLP

        El Universal

        Los de Guillermo Almada le pasan por encima al San Diego FC

        Cordero conquista el Rally Montañas
        Cordero conquista el Rally Montañas

        Cordero conquista el Rally Montañas

        SLP

        Romario Ventura