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´Bob´ asegura su lugar en el Chase

El piloto sanluisino tuvo destacada actuación en el Óvalo Potosino

Por Romario Ventura

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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´Bob´ asegura su lugar en el Chase
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      El equipo potosino Dynamic Motorsports tuvo una destacada actuación en casa durante la séptima fecha de la Trucks México Series, luego de que su piloto Roberto "Bob" Espinosa finalizara en la segunda posición en el Súper Óvalo Potosino, resultado que le permitió asegurar matemáticamente su clasificación al Chase, instancia en la que se definirá al campeón de la temporada 2026.

      La competencia, disputada en el óvalo de media milla, representó una fecha especial para la escudería potosina al correr frente a su afición con su piloto líder del campeonato, quien llegó decidido a consolidar su posición en la clasificación general.

      La actividad comenzó el sábado 1 de agosto con las sesiones de prácticas, en las que Espinosa y el equipo trabajaron en la puesta a punto de la camioneta #96, manteniéndose entre los más rápidos de la jornada hasta conquistar la pole position para la carrera pactada a 100 vueltas.

      Ya el domingo 2 de agosto, con una gran asistencia en las tribunas y bajo las altas temperaturas que se registraron en el complejo ubicado en el municipio de Villa de Zaragoza, Roberto Espinosa dominó gran parte de la competencia, mostrando un ritmo consistente que le permitió cruzar en la primera posición al finalizar el stage de la vuelta 40 y sumar importantes puntos para el campeonato.

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      La parte final de la carrera mantuvo el mismo ritmo hasta que una bandera amarilla provocó un reinicio a bandera verde, blanca y cuadros. En un emocionante cierre definido por photo finish, Espinosa terminó en el segundo lugar, resultado suficiente para mantenerse como líder del campeonato y asegurar de manera matemática su pase al Chase.

      Con el primer objetivo de la temporada cumplido, la escudería potosina y Roberto "Bob" Espinosa ya centran su atención en la última fecha de la temporada regular, que se disputará el próximo 23 de agosto en Puebla.

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