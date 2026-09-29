Bofo Bautista y leyendas del futbol jugarán en evento de beisbol en Guadalajara

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Luego de convertirse en una de las figuras más carismáticas del futbol mexicano y dejar huella en numerosos estadios del país, Adolfo "Bofo" Bautista y otras leyendas del balompié nacional se preparan para conquistar uno de los escenarios más emblemáticos del beisbol mexicano.

Home Run de Leyendas en Guadalajara: un evento sin precedentes

El Estadio Panamericano de Guadalajara, hogar de los Charros de Jalisco, será sede el próximo 17 de octubre de un evento sin precedentes que reunirá a exjugadores de Chivas, América y Atlas en una jornada llena de nostalgia y entretenimiento.

Participación de figuras emblemáticas y actividades deportivas

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A través de redes sociales se anunció oficialmente el Home Run de Leyendas, un encuentro que combinará el espectáculo del beisbol y el futbol. Además de ofrecer partidos de exhibición, contará con la presencia de figuras como Joel "El Tiburón" Sánchez, Luis "El Matador" Hernández y Juan Carlos "El Negrito" Medina, quienes participarán en diversas dinámicas sobre el diamante.

En el video promocional del evento puede verse a Bautista, uno de los máximos ídolos de Chivas, enfundado en un uniforme de beisbol y poniendo a prueba sus habilidades con el bate ante los lanzamientos de Joel Sánchez.

De acuerdo con los organizadores, la jornada también incluirá un torneo de futbol-tenis, así como competencias de tiros libres y penales, actividades que prometen acercar a los aficionados a varias de las figuras que marcaron época en el futbol mexicano.