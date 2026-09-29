España vence 4-1 a Croacia en Sevilla y celebra su segunda estrella

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Al compás de Lamine Yamal, España despachó el martes 4-1 a Croacia en la Liga de Naciones para ampliar su racha récord de partidos sin perder y exhibir ante sus hinchas la segunda estrella como campeona del mundo.

Lamine firmó un doblete y asistió en otro gol para que España estirase su invicto a 40 partidos. Fue el primer partido de la Roja en casa desde que conquistó su segundo título mundial en julio.

Antes del partido, el capitán Rodri Hernández alzó el trofeo de la Copa del Mundo ante una afición local eufórica en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla.

Inglaterra, por su parte, se recuperó de la derrota que sufrió el sábado ante España con una victoria a domicilio 2-0 sobre Chequia, que jugó con 10 hombres.

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Los goles en la segunda mitad de Anthony Gordon y Harry Kane aseguraron el triunfo para los Tres Leones. Los checos jugando con un hombre menos desde los 25 minutos después de que Pavel Sulc fuera expulsado.

España vuelve a ganar de la mano de un Lamin encendido

España superó a Croacia en su segundo partido desde que venció a Argentina en la final del Mundial. Lamine abrió la cuenta en el segundo minuto del partido y de nuevo a los 63.

"Siempre es un futbolista muy generoso que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo", resaltó el seleccionador español Luis de la Fuente sobre el extremo del Barcelona.

"Es una suerte que esté con nosotros porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho y nosotros estamos felices con él", agregó.

Asistido por Lamine, Marc Pubill anotó a los 31, un par de minutos después de que Dion Drena Beljo había igualado para los visitantes. Nico Williams sentenció el triunfo de España a los 89.

La Roja había ampliado su racha invicta a 39 partidos al remontar para imponerse 3-2 a Inglaterra en el Estadio de Wembley el sábado.

"Sabemos que España es la mejor. No hay debate sobre eso. Lo sabíamos antes del saque inicial", dijo el seleccionador croata Slaven Bilic. "Han sido el mejor equipo durante varios años. Contra Inglaterra no los vimos jugar exactamente así, pero esta noche simplemente hubo demasiado espacio".

España lidera el Grupo A3 con seis puntos, tres más que Inglaterra y Croacia.

Croacia venía de vencer 2-1 a Chequia el sábado, con el veterano mediocampista Luka Modric anotando el primer gol de su selección. Modric comenzó en el banquillo contra España el martes e ingresó a lod 81.

España recibirá a Chequia el sábado y visitará a Croacia el próximo martes.

Inglaterra vuelve a la victoria

Inglaterra jugó con un hombre de más durante la mayor parte del partido y necesitó goles de Gordon a los 47 y Kane a los 69 para ganar su primer encuentro de esta edición de la Liga de Naciones.

Sulc fue expulsado por una falta en la primera mitad, después de que la revisión de video cambiara una tarjeta amarilla por una roja.

"Jugamos de manera muy profesional en la segunda parte", declaró Thomas Tuchel, el técnico alemán de Inglaterra. "Subimos el nivel, necesitábamos ser un poco más dinámicos y aportar un poco más de urgencia a nuestro juego, y lo hicimos, pero mantuvimos la intensidad, y el esfuerzo siguió ahí. Merecimos la victoria. Logramos un triunfo importante, y eso es lo que cuenta".

En la Liga B, Suiza superó 3-0 a Escocia, que jugó con un hombre menos desde los 11 minutos tras una tarjeta roja a Jack Hendry. Eslovenia venció 2-0 a la visitante Macedonia del Norte.

En la Liga C, la anfitriona Moldavia y las Islas Feroe empataron 1-1, mientras que Finlandia y Bielorrusia igualaron sin goles en Helsinki.