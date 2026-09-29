Jueza declara competente a mujer acusada de disparar casa de Rihanna

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LOS ÁNGELES (AP) — Una jueza determinó el martes que una mujer acusada de disparar contra la casa de Rihanna y A$AP Rocky, impactando un remolque en el que estaba la pareja de celebridades y una habitación infantil en la que estaban sus hijos, es mentalmente competente para ser juzgada.

Jueza confirma competencia mental a acusada de tiroteo

Ivanna Lisette Ortiz, de 36 años y residente de Orlando, Florida, se declaró no culpable de intentar asesinar a Rihanna y de más de una decena de cargos graves derivados del tiroteo de marzo. Nadie resultó herido, pero las balas atravesaron un remolque Airstream en el que se encontraban la superestrella pop y el rapero A$AP Rocky. Los disparos también alcanzaron la pared de una habitación infantil donde estaban sus hijos pequeños en ese momento.

"Se reanudan los procedimientos penales", manifestó la jueza Maria Cavalluzzi en una audiencia muy breve en el tribunal del condado de Los Ángeles, tras meses de evaluaciones psiquiátricas.

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Ortiz compareció detrás de un vidrio en un área de custodia de la sala, con uniforme carcelario amarillo y esposas. No habló durante la audiencia. Podría ser condenada a cadena perpetua si es declarada culpable de todos los cargos.

No hubo una discusión directa en el tribunal sobre las evaluaciones mentales, y los documentos del caso que incluyen esos detalles han sido censurados. Ortiz fue reincorporada al proceso penal ordinario, que había quedado suspendido poco después de iniciarse. Se le ordenó presentarse a una audiencia el miércoles.

Los abogados de ambas partes declinaron hacer comentarios fuera del tribunal tras la audiencia.

Detalles confirmados sobre el tiroteo y acusaciones

La policía y los fiscales alegan que Ortiz condujo un Tesla hasta la propiedad de Rihanna y su pareja rapera en el área de Beverly Hills el 8 de marzo, sacó por la ventana un rifle tipo AR-15 y disparó al menos 20 rondas hacia la propiedad y una casa vecina.

Los investigadores encontraron orificios de bala en el remolque y en la pared exterior de la habitación infantil del segundo piso de la vivienda, donde estaban los tres niños con su niñera.

Los investigadores indicaron que, tras su arresto más tarde ese día, Ortiz dijo: "No estaba intentando matar".

Ortiz enfrenta 10 cargos de agresión con un arma de fuego semiautomática, uno por cada una de las personas en las dos propiedades. También está acusada de tres cargos por disparar contra un vehículo o una vivienda ocupados.

Ortiz no tenía antecedentes policiales, señalaron las autoridades. Los registros públicos muestran que había sido patóloga del habla con licencia durante más de una década.

Las autoridades no han hablado de un motivo ni han descrito alguna conexión entre Ortiz y Rihanna. Sus abogados no han ofrecido comentarios sobre ella más allá de su declaración de no culpabilidad y cuestiones procesales.

Rihanna ha sido galardonada con nueve premios Grammy y ha tenido 14 éxitos número 1 en la lista Hot 100 de Billboard, incluidos "We Found Love", "Work", "Umbrella" y "Disturbia".