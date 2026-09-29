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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Los reflectores y la atención de los paparazzi forman parte de la vida de la familia Kardashian, algo que Jacob Elordi, novio de Kendall Jenner, parece no disfrutar del todo.

Jacob Elordi pierde paciencia con paparazzi en París

El actor fue captado junto a su pareja durante una salida en París, luego de que la modelo se presentara en el desfile de L'Oréal en la "Ciudad de las luces".

Durante el recorrido, las celebridades se toparon con varios fotógrafos. En el video, compartido en la red social X, antes Twitter, el protagonista de "Cumbres borrascosas" les pidió que "esperaran" y cuestionó: "¿Podemos simplemente irnos caminando a casa?".

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Mientras Kendall intentaba cubrir su rostro de los flashes, Elordi se acercó a ella, se puso sus gafas de sol y volvió a pedir que los dejaran continuar: "¿Podemos simplemente volver andando al hotel?".

"Sin flashes, déjennos caminar. Déjennos ir", reiteró.

Reacciones y protección de Kendall Jenner

Elordi pareció proteger a Kendall al rodearle la cintura mientras ambos cruzaban la calle. La modelo llevaba un vestido gris con escote y tacones negros, mientras que el actor vestía una camiseta blanca y un pantalón negro.

La actitud del actor provocó reacciones distintas entre los usuarios: algunos señalaron que Kendall estaba acostumbrada a este tipo de atención, mientras que otros consideraron adorable que Jacob intentara protegerla.

"Si estas personas odian tanto ser famosas, dejen la profesión y hagan otra cosa. Tienen mucho dinero para pasar desapercibidos, pero eligieron los reflectores. Viven esto mientras fingen que no", escribió un usuario.

La pareja ha mantenido su romance con discreción desde abril de este año, cuando comenzaron a ser vistos juntos. Incluso realizaron un viaje a Tokio, donde disfrutaron de la gastronomía japonesa. Durante su estancia, un restaurante de ramen registró su visita con una fotografía.