Repartidor venezolano enfrenta cargos por agresión en Texas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Fiscales federales en Texas anunciaron el martes un cargo por agresión contra un repartidor venezolano que recibió un disparo estando en su automóvil por parte de un agente de migración, acusando al hombre de golpear a un oficial con el espejo lateral mientras intentaba alejarse conduciendo.

Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, fue acusado de un cargo de agredir, resistirse y obstaculizar a un agente federal, según una denuncia penal. Garcés Pérez, cuya abogada ha dicho que todavía tiene una bala alojada en la espalda desde que fue baleado el 20 de septiembre, compareció inicialmente ante un tribunal federal en Austin el martes, según la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Texas.

Una declaración jurada de nueve páginas de un agente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) constituye el relato público más completo hasta la fecha por parte del gobierno sobre el tiroteo en la capital de Texas, el cual ha desatado protestas e indignación de los demócratas por la ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump. El documento incluye fotos tomadas de cámaras corporales, pero no se difundió ningún video, y la denuncia no indicó si el agente presuntamente golpeado por el espejo lateral sufrió alguna lesión.

Las acusaciones contra Garcés Pérez recuerdan afirmaciones previas hechas por agentes de inmigración tras tiroteos de alto perfil, en las que los agentes han acusado de manera similar a conductores de usar sus vehículos como armas. En un puñado de casos, esas acusaciones se han visto socavadas o se han matizado tras la difusión de imágenes de cámaras corporales, y han renovado el escrutinio sobre la dependencia del DHS de las detenciones vehiculares para ejecutar arrestos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Garcés Pérez estaba bajo custodia del Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos después de ser trasladado desde un centro de detención federal en el sur de Texas, según documentos judiciales presentados por fiscales federales. Por separado, los abogados del venezolano han presentado una demanda para impedir su expulsión de Estados Unidos.

Si es declarado culpable, Garcés Pérez podría ser sentenciado hasta a 20 años de prisión.

Un abogado de Garcés Pérez declinó hacer comentarios el martes. Un portavoz del DHS remitió las preguntas al Departamento de Justicia.

Detalles confirmados sobre el tiroteo y la acusación

La declaración jurada dice que el agente fue golpeado en el torso por el espejo lateral

Según una declaración jurada firmada por un agente del DHS, los agentes primero vieron el automóvil de Garcés Pérez estacionado afuera de un restaurante con las luces intermitentes de emergencia encendidas. Decidieron detenerlo después de realizar una verificación en la base de datos que mostró que el automóvil estaba registrado a nombre de Garcés Pérez, quien tenía una orden final de expulsión de Estados Unidos.

Los agentes dijeron que encendieron sus luces para efectuar la detención, pero en el mismo documento, Garcés Pérez dijo a los investigadores que una SUV sin distintivos lo siguió y luego se le cerró abruptamente al costado de la carretera.

Garcés Pérez, que estaba haciendo una entrega de DoorDash, presuntamente proporcionó su licencia de conducir a través de una rendija en la ventanilla, pero ignoró las solicitudes de los agentes para que saliera del automóvil, de acuerdo con la denuncia. Garcés Pérez dijo a los investigadores que se negó a salir porque había pedido a los agentes que esperaran para detenerlo hasta que su esposa pudiera venir a recoger su automóvil. En los documentos judiciales se describe la interacción como en un inicio conversacional, con un tono que era "agradable y no agresivo".

En los documentos judiciales también se alega que, aproximadamente un minuto después, Garcés Pérez cerró "abruptamente" la ventanilla y se marchó. Uno de los agentes, a quien se hace referencia sólo por sus iniciales, recibió un golpe en el torso con el espejo del lado del conductor cuando Garcés Pérez intentó alejarse conduciendo, según indican los documentos.

Un agente del ICE no llevaba cámara corporal

El agente no identificado que le disparó a Garcés Pérez no llevaba una cámara corporal. El otro agente involucrado en la persecución sí llevaba una cámara pero se incorporó a la persecución después de que Garcés Pérez ya había recibido el disparo, según la declaración jurada.

El ICE ha dicho previamente que sus agentes de campo en todo el país tendrán cámaras corporales para finales de septiembre.

La declaración jurada incluyó capturas de pantalla de imágenes de cámaras corporales antes no difundidas de las interacciones iniciales del agente con agentes del ICE. La primera de tres fotos parece mostrar al agente de pie frente al espejo de la puerta del conductor de Garcés Pérez; la segunda muestra al agente apoyando las manos sobre el cofre y el costado del automóvil de Garcés Pérez, con el espejo cerca de o tocando el abdomen del agente; y la tercera muestra el automóvil alejándose.

El Departamento de Policía de Austin difundió la semana pasada video de sus agentes, pero esas imágenes no mostraron el tiroteo ni el momento en que Garcés Pérez presuntamente intentó alejarse conduciendo.

Relatos contrapuestos y contexto legal

Relatos contradictorios sobre los momentos previos al tiroteo

La declaración jurada incluye que Garcés Pérez dio su versión a los investigadores federales, la cual describe un panorama contrastante de los momentos previos al tiroteo respecto de lo que relataron los fiscales federales.

Según la declaración jurada, Garcés Pérez dijo que una SUV de las fuerzas del orden chocó su automóvil después de una breve persecución y provocó que girara antes de que un agente abriera fuego, disparándole en la espalda. En contraste, el fiscal federal Justin R. Simmons dijo en un comunicado que Garcés Pérez intentó golpear a un agente con su automóvil, "lo que hizo que el agente disparara su pistola".

Garcés Pérez ingresó a Estados Unidos en 2024 mediante CBP One, un programa iniciado durante el gobierno del presidente Joe Biden que permitía que los migrantes solicitaran citas con autoridades de Estados Unidos para que se considerara su petición de asilo. Trump puso fin al programa en su primer día en el cargo.

Garcés Pérez era solicitante de asilo y tenía un permiso de trabajo válido, según su abogada Kate Lincoln-Goldfinch. Ella indicó que un juez emitió una orden de deportación después de que Garcés Pérez faltó a una audiencia en un tribunal de inmigración porque la notificación se envió a una dirección anterior.

Otros han enfrentado cargos tras tiroteos del ICE

El tiroteo ocurrió en medio de un aumento de las redadas migratorias en Estados Unidos durante el segundo mandato del presidente Trump. El ICE reportó más de 50.000 arrestos mensuales en julio y agosto, una primicia para la agencia.

Los agentes de inmigración han estado bajo intenso escrutinio por tiroteos que han ocurrido desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025, al menos 10 de los cuales han sido mortales. En algunas ocasiones, las autoridades federales han acusado de agresión a la persona que fue baleada por agentes de inmigración.

Una mujer baleada varias veces por agentes de la Patrulla Fronteriza en Chicago y un hombre baleado en la pierna por un agente de ICE en Minneapolis fueron acusados de agredir a agentes, pero en ambos casos los cargos fueron retirados. Desde entonces, el agente del ICE en Minneapolis ha sido acusado de mentir sobre haber sido agredido antes de dispararle al hombre en la pierna.