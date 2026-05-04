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Borja se perdería la Liguilla con América

El lateral colombiano sufrió una lesión en la rodilla derecha durante el Clásico Capitalino

Por El Universal

Mayo 04, 2026 08:29 a.m.
A
Borja se perdería la Liguilla con América

A través de un comunicado, América confirmó que el lateral Cristian Borja será baja, ya que sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.

De acuerdo al parte médico del cuadro azulcrema, el tiempo de recuperación dependerá de la evolución del futbolista colombiano.

El escenario fue advertido por el estratega André Jardine, quien en conferencia de prensa señaló: "Es algo que sería de tres o cuatro semanas. Imagino que perdería la Liguilla", seguro.

Durante el Clásico Capitalino que se disputó en el Coloso de Santa Úrsula, la rodilla de Borja recibió el peso entero del auriazul Rodrigo López. Su extremidad se dobló y provocó que quedara tendido en el césped.

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El propio Rodrigo López pidió atención médica para Cristian Borja, quien —entre lágrimas— abandonó el recinto en una ambulancia.

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