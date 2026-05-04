Chiquete explota con aficionado del Atlas

Durante el encuentro entre Atlas y Cruz Azul de los cuartos de final de ida que se jugó en el Estadio Jalisco, Jesús "El Chiquete" Orozco, defensor de La Máquina, quien no fue convocado, se hizo de palabras con un seguidor de los rojinegros, a tal grado de que casi llegan a los golpes.

A través de redes sociales, se viralizó un fragmento de video en donde se escucha que un aficionado agrede al jugador... y después le pide que se calme: "Eres un jotito", inició, mientras el "Chiquete", molesto, le contesta: "En esta vida y en la otra me pelas la ver...".

El seguidor, que se escuchaba en aparente estado de ebriedad, continuó con la discusión, para después pedir a los del palco con jugadores del Cruz Azul la calma: "Tranquilícense, es futbol, par de mensos". De inmediato, se observa cómo el personal de seguridad del palco interviene para evitar que la situación escale a mayores.

"Chiquete" no ha podido debutar en el presente Clausura 2026, debido a que se recupera de la lesión de tobillo que sufrió la temporada pasada en el partido de la semifinal ante Tigres. Se espera que el defensa reaparezca hasta el siguiente torneo.

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