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Padre e hijo pierden la vida en aparatosa volcadura

Siete personas más resultaron lesionadas tras el accidente ocurrido en la carretera La Cuesta-Tancanhuitz

Por Huasteca Hoy

Mayo 04, 2026 08:06 a.m.
A
Padre e hijo pierden la vida en aparatosa volcadura

TANCANHUITZ.— Un hombre y su hijo perdieron la vida, y siete personas más resultaron lesionadas, luego de que la camioneta en la que viajaban volcó sobre la carretera La Cuesta-Tancanhuitz, en la Huasteca potosina.

El accidente ocurrió la tarde de este domingo, en una zona de curvas cercana a la localidad de La Cuesta, sobre el tramo que conecta a Tancanhuitz con el crucero Marcelino Zamarrón.

De acuerdo con la información disponible, las víctimas viajaban en una camioneta roja junto con varias personas más cuando la unidad volcó en un tramo con declive y curvas. De manera preliminar, se presume que el conductor no habría extremado precauciones, aunque serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas del percance.

Las dos personas fallecidas eran padre e hijo, originarios de la comunidad de Teaxil, en el municipio de Tampamolón, aunque actualmente vivían en la colonia La Pimienta, en Ciudad Valles. Hasta el momento no se han dado a conocer sus nombres.

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Los siete lesionados fueron trasladados al Hospital Básico Comunitario de Aquismón para recibir atención médica. Su estado de salud no ha sido informado.

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