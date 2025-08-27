Boston triunfa ante los Orioles

BALTIMORE.- Lucas Giolito permitió cuatro hits en ocho entradas, Trevor Story y David Hamilton conectaron sendos vuelacercas, y los Medias Rojas de Boston blanquearon el martes 5-0 a los Orioles de Baltimore.

Kyle Bradish (0-1) ponchó a diez en seis entradas en su regreso de la cirugía Tommy John, pero los Orioles no le dieron apoyo ofensivo. Story y Hamilton pegaron sus jonrones al inicio de la segunda y tercera entradas, y eso fue suficiente para Boston.

Los Medias Rojas añadieron otra carrera en la octava entrada y dos más en la novena, cuando el jardinero izquierdo novato Dylan Beavers no pudo atrapar un elevado corto de Hamilton con dos outs, lo cual derivó en un doble de dos carreras.

Boston llegó a la noche como el principal comodín de la Liga Americana, cinco juegos detrás de Toronto, líder de la División Este de la Liga Americana. Los Medias Rojas han ganado cinco de seis desde que los Orioles barrieron dos juegos en Boston la semana pasada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Giolito (9-2) parecía estar en camino a una blanqueada después de necesitar apenas cuatro lanzamientos para completar la séptima entrada, pero realizó 21 en la octava, que incluyó su única base por bolas de la noche. Giolito luchó para lograr un ponche de 11 lanzamientos a Jeremiah Jackson, con lo cual terminó esa entrada.

Terminó con 104 lanzamientos y ocho ponches.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 4-0. El venezolano Carlos Narváez de 4-0 con una empujada.

Por los Orioles, el puertorriqueño Vimael Machín de 3-0.