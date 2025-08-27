Rubén García Jr. en zona de riesgo

La última carrera antes del receso en la temporada de NASCAR México Series, disputada en San Luis Potosí, dejó un duro golpe para el campeón defensor Rubén García Jr., piloto del auto #88 de Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis/Mobil 1, quien abandonó la competencia tras una falla mecánica que lo coloca en desventaja rumbo al corte de los playoffs en Querétaro.

Con la intención de revertir los altibajos de la fase regular, García Jr. llegó motivado a esta primera fecha de postemporada. Previo a la carrera, el equipo realizó entrenamientos, ajustes y cambios de piezas en busca de alcanzar un balance competitivo que le permitiera pelear por los primeros lugares. Durante gran parte de la jornada, el auto se mantuvo en posiciones intermedias con un desempeño estable, hasta que en la vuelta 98 se presentó el infortunio: pérdida de potencia y posterior entrada a pits, donde se confirmó la rotura de la transmisión. El desenlace fue un abandono que complica sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

“Desafortunadamente nuestras esperanzas de defender el campeonato se redujeron drásticamente en San Luis Potosí después de la falla mecánica. Era la carrera donde creíamos que podíamos darle la vuelta al año y pasó todo lo contrario. Ha sido un año muy difícil, definitivamente no estamos en la posición en la que nos gustaría estar ni en la que acostumbra a estar el auto 88. Tenemos muchas cosas en las cuales trabajar antes de Querétaro”, declaró García Jr. tras la competencia.

El panorama rumbo a la segunda cita de playoffs en Querétaro luce complejo para el piloto capitalino. Actualmente se ubica en el décimo lugar de la clasificación con 1020 puntos, detrás de rivales como Max Gutiérrez (1050), Julio Rejón (1049), Alex de Alba (1046), Abraham Calderón (1044.5), Eloy Sebastián (1042), Rubén Rovelo (1038), Germán Quiroga (1035), Enrique Baca (1033) y Xavi Razo (1028).

La defensa del título 2024 de García Jr. dependerá ahora de que las matemáticas y una actuación destacada en Querétaro le permitan mantenerse con vida en la contienda, aunque el camino no será sencillo. El próximo 21 de septiembre se definirá quiénes serán los tres primeros eliminados de los playoffs, con el #88 obligado a reaccionar para seguir en la pelea.