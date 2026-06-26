Brilla Itzel García como árbitra central

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México.- Con los colores de la bandera de México en su uniforme arbitral, Katia Itzel García saltó al estadio Arrowhead para convertirse en la primera tricolor en pitar un duelo de Copa del Mundo varonil y sumar otro histórico capítulo a su ascendente carrera.

Esas franjas tricolores en ambos hombros y el short le dieron un toque especial a este inolvidable día para la silbante, quien comandó la salida a la ceremonia de los himnos de Países Bajos y Túnez con una enorme sonrisa, reflejo de un sueño cumplido.

Una vez finalizada la cuenta regresiva, tomó aire e hizo sonar su silbato, para dar inicio al quinto partido de Mundial dirigido por una árbitra.

Al minuto 3, la capitalina señaló hacia el medio campo para validar el primer gol del partido, luego de la anotación en propia puerta del capitán tunecino Ellyes Skhiri.

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Katia vivió un complejo momento al 11´, en el que se vio atrapada en una jugada. La falta de movilidad de la mexicana la dejó en el camino del defensor Nathan Aké, quien —al no poder esquivarla— la derribó en su intento de posicionarse, ante el posible contragolpe de los tunecinos.

El amplio dominio de la Naranja Mecánica durante el primer tiempo la hizo estar tranquila. Solamente señaló un par de faltas e intercambió algunas palabras con los futbolistas, sin polémica.

La segunda parte sí comenzó con algunos problemas de comunicación entre Katia Itzel y el cuarto árbitro. Túnez saltó al campo con nueve jugadores; la mexicana ya estaba lista para que arrancara la acción, pero los futbolistas africanos le señalaron que aún les faltaban elementos para tener el equipo completo, mientras ella intercambiaba palabras y miradas con su compañero.

Otro momento de tensión llegó con el gol de Túnez, que fue revisado por el VAR. Mientras García esperaba la decisión, pedía calma a los jugadores tunecinos.

Sin demasiada exigencia, con pocos sobresaltos y los colores mexicanos bordados en su uniforme, Katia Itzel García finalizó con orgullo un duelo que fue mucho más que un partido para ella y para la extensa historia del arbitraje nacional.