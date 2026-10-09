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Bucs derrotan de visita a Cowboys

Bucky Irving se luce con 2 touchdowns para el primer triunfo de Tampa Bay

Por AP

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Bucs derrotan de visita a Cowboys
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      ARLINGTON, Texas.- Bucky Irving corrió para 165 yardas, la mayor cifra en su carrera, incluido un acarreo de 72 yardas que preparó la escena para el touchdown que dio la ventaja definitiva a los Buccaneers de Tampa Bay, quienes lograron el jueves su primer triunfo de la campaña, 24-16 sobre los Cowboys de Dallas.

      Jalon Daniels lanzó un pase de touchdown a Irving en la primera mitad, al encabezar una ofensiva sin pérdidas de balón en medio de varios errores de Dallas, en apenas el segundo partido como titular para el novato no seleccionado en el draft.

      Daniels, que completó 19 de 25 envíos para 189 yardas, está sustituyendo a Baker Mayfield, quien se espera que esté fuera al menos un partido más por una dislocación del pulgar en su mano de lanzar.

      Irving realizó 21 acarreos y promedió 7,9 yardas. Anotó con una recepción de 5 yardas y una zambullida de 1 yarda por los Bucs (1-4), que por fin encontraron algo de estabilidad en una temporada que comenzó con expectativas de ganar la División Sur de la Conferencia Nacional.

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      Dak Prescott lideró una serie ofensiva de 99 yardas y lanzó un pase de touchdown de 13 yardas a George Pickens en el cuarto periodo, antes de que su segunda intercepción, tras un pase desviado, ayudara a Tampa Bay a asegurar la victoria en los últimos dos minutos.

      Los Cowboys (2-3) continuaron con un inicio desalentador de temporada, esta vez con una ofensiva que por momentos fue tan descuidada como lo ha sido la defensa en ambas campañas bajo las órdenes del entrenador Brian Schottenheimer.

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