Búffalos SLP subcampeón

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La temporada 2026 de la Liga FADEMAC Occidente llegó a su fin para Búffalos San Luis Potosí, que concluyó su participación con el subcampeonato de la categoría Ponys Grupo 2, luego de caer por marcador de 18-14 ante Lions GTO en una intensa gran final.

El conjunto potosino disputó un encuentro cerrado, donde ambos equipos dejaron todo sobre el emparrillado. Búffalos mostró durante el partido la intensidad, disciplina y fortaleza física que lo caracterizaron a lo largo de la campaña, aunque Lions GTO supo aprovechar sus oportunidades para mantener una ligera ventaja.

Los potosinos no bajaron los brazos y, tanto a la ofensiva como a la defensiva, realizaron los ajustes necesarios para mantenerse en la pelea por el campeonato hasta los últimos instantes. Sin embargo, la diferencia de cuatro puntos terminó por darle el título al conjunto guanajuatense.

El camino de Búffalos hacia la final fue destacado, luego de superar en semifinales a Rancheros de Aguascalientes y completar una sólida fase regular, en la que incluso consiguió derrotar a Lions GTO, dejando de manifiesto la paridad entre ambas organizaciones.

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Con este resultado, Búffalos San Luis Potosí cierra la temporada como subcampeón de FADEMAC Occidente, en una campaña que refleja el trabajo de jugadores, entrenadores, directivos y familias que integran

la organización.