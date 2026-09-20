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Buscarán atletas pase a Nacionales

Inicia en la Unidad López Portillo la etapa estatal

Por Romario Ventura

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Buscarán atletas pase a Nacionales
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      Este domingo se llevará a cabo la etapa estatal de los Juegos Nacionales Populares 2026 en la Unidad Deportiva José López Portillo, donde más de 200 deportistas potosinos competirán por un lugar en la representación estatal.

      La jornada reunirá a participantes de las disciplinas de artes marciales, boxeo y Copa Barrio de Fútbol, en busca de definir a quienes avanzarán a la fase nacional.

      En la competencia estarán presentes atletas procedentes de diferentes municipios de las cuatro regiones de San Luis Potosí, entre ellos Ciudad Valles, Cerritos, Matehuala, Cedral, Villa de Pozos y San Luis Potosí.

      La etapa estatal representa el último filtro para conformar la delegación potosina que participará en la siguiente instancia, por lo que se espera una jornada de intensa actividad y alto nivel competitivo entre los jóvenes participantes.

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      Quienes consigan su clasificación representarán a San Luis Potosí en los Juegos Nacionales Populares 2026, programados para realizarse durante el mes de noviembre en el estado de Veracruz.

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