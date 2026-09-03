Buscarán los Texans recuperar título AFC

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Los Texans de Houston son el único equipo de la NFL que nunca ha jugado un partido por el campeonato de conferencia y uno de apenas cuatro que aún esperan su primer boleto al Super Bowl.

¿Aún más doloroso? Los Texans han perdido en la ronda divisional de la AFC en cada uno de los últimos tres años y tienen marca de 0-7 de por vida en esa ronda. Eso hace evidente el objetivo para la 25ta temporada de los Texans como franquicia de la NFL.

Super Bowl o nada.

"Eso es algo por lo que estamos luchando, algo que nunca se ha logrado en la ciudad", dijo el estelar ala defensivo Will Anderson Jr.

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Primero, los Texans quieren ganar el título del Sur de la AFC por tercera vez en cuatro temporadas. Houston terminó segundo en 2025, dejando atrás un inicio de 0-3 para cerrar con 12-5. Jacksonville ganó la división por segunda vez en cuatro temporadas con el nuevo entrenador Liam Coen.

Jacksonville también pelea contra su propia historia. Los Jaguars terminaron 13-4 la temporada pasada, pero no han encadenado temporadas consecutivas de 10 victorias en 27 años. Esa también fue la última vez que esta franquicia logró encadenar apariciones en los playoffs.

Los Colts de Indianápolis apostaron su futuro por Daniel Jones con la esperanza de contar con el quarterback que tuvo el mejor arranque de su carrera antes de romperse el tendón de Aquiles derecho el 7 de diciembre en Jacksonville.

Los Titans de Tennessee disputan su última temporada en el Nissan Stadium antes de mudarse a un nuevo recinto, al lado, en 2027. Los Titans han ido rotando gerentes generales y entrenadores, con Robert Saleh como el tercer técnico distinto del equipo en cuatro temporadas perdedoras. El tackle defensivo All-Pro Jeffery Simmons tiene un objetivo simple. "Han pasado cuatro años desde que fui a los playoffs. Quiero sentir eso otra vez", comentó Simmons comentó sobre la última experiencia de Tennessee, tras la temporada 2021:

Texans depositan sus

esperanzas en su QB

Houston tiene todos los motivos para pensar en el Super Bowl, con Anderson al frente de una defensa que permitió la menor cantidad de yardas en la NFL la temporada pasada y la segunda menor cifra de puntos por partido.

Los Texans convirtieron a Anderson en el jugador mejor pagado en la historia de la NFL que no es quarterback en abril, después de que registró 12 capturas y 20 tacleadas para pérdida. También le dieron al linebacker Azeez Al-Shaair una extensión de tres años tras su primera selección al Pro Bowl. Y firmaron a Jadeveon Clowney.

C.J. Stroud, la selección global número 2 de 2023, ha ayudado a los Texans acudir a a los playoffs en cada una de sus primeras tres temporadas. Pero fue interceptado cuatro veces en la derrota divisional de los Texans ante Nueva Inglaterra, y Houston activó su opción de quinto año para ganar tiempo de cara a una extensión que antes parecía inevitable.