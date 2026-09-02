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Cáceres se va del América

El zaguero uruguayo jugará en el Celta de Vigo de La Liga

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Cáceres se va del América
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      México.- El zaguero uruguayo Sebastián Cáceres deja a las Águilas del América para convertirse en la nueva contratación del Celta de Vigo, de la Liga de España.

      Luego de varios días de negociaciones y de que el central charrúa externara su deseo por salir del Nido, al fin hay acuerdo entre ambos equipos y futbolista de 27 años vestirá de celeste para esta campaña.

      Cáceres firmó un contrato con el equipo de Vigo hasta 2030 y se habla de una cifra de 8 millones de dólares lo que pagaron a los azulcrema por su hombre importante en la zaga.

      Sebastián llegó al América para el Clausura 2020, proveniente del Liverpool FC de Uruguay y no pagaron más de dos millones de dólares.

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      Después de varios años en el centro de la crítica, el futbolista charrúa logró convertirse en pieza fundamental de los emplumados.

      Fue pieza clave en el tricampeonato de las Águilas bajo el mando del técnico brasileño André Jardine. Con el América ganó seis títulos: Tres de la Liga MX, un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una SuperCopa de la Liga MX.

      Con su adiós, América libera una plaza más de extranjero. Por ahora, el entrenador Guillermo Almada cuenta con Cristian Borja, Raphael Veiga, Óscar Perea, Ícaro de Conceicao, Brian Rodríguez, Miguel Borja y José Zúñiga.

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