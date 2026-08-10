Cachorros trituran a Kansas City
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KANSAS CITY.- Ian Happ conectó un jonrón de dos carreras, el panameño Miguel Amaya añadió un cuadrangular de tres y los Cachorros de Chicago vencieron el domingo por 10-2 a los Reales de Kansas City.
Alex Bregman aportó un par de sencillos productores de carrera para ayudar a los Cachorros a ganar dos de tres juegos en la serie. Bregman, Happ y Michael Busch sumaron tres de los 18 hits de Chicago cada uno.
Matthew Boyd (8-1) permitió dos carreras y cinco hits en siete entradas efectivas.
Happ puso el marcador 7-2 en la sexta con su 20mo jonrón. Amaya conectó en la séptima, también ante el relevista Easton McGee.
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Chicago se puso en la pizarra en la primera con un elevado de sacrificio de Michael Conforto que impulsó a Busch. Conforto remolcó a Busch de nuevo en la tercera con un sencillo productor.
El dominicano Starling Marte conectó su segundo jonrón de la temporada para los Reales en la parte baja de la cuarta, anotando Salvador Pérez y recortando el déficit a 4-2. El abridor de Kansas City, Randy Dobnak (2-1), trabajó cinco entradas. Permitió cuatro carreras y 10 hits, con una base por bolas y cuatro ponches.
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