Caen los Santos ante Fuerza Regia

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El Club Santos del Potosí recibió la noche de este jueves al campeón Fuerza Regia en el Auditorio Miguel Barragán, dentro de la jornada 17 de la Temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), en un encuentro que terminó con triunfo regiomontano por 89-101 en el primero de la serie.

La quinteta celestial tuvo un arranque sólido, combinando efectividad ofensiva con una defensa que logró limitar los tiros de larga distancia del conjunto visitante. Esa intensidad permitió a Santos quedarse con el primer periodo por marcador de 34-23.

Durante el segundo cuarto el trámite fue mucho más equilibrado y Fuerza Regia comenzó a reducir la diferencia. A pesar de la reacción del equipo del norte, Santos consiguió mantener la ventaja al descanso con un parcial acumulado de 50-47.

Después del entretiempo, la historia cambió. Fuerza Regia regresó con mayor intensidad, tomó el control de la pizarra y cerró espacios a la ofensiva potosina, logrando darle la vuelta al encuentro para llegar al último periodo con ventaja de 75-66.

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En el cuarto final, Santos intentó recuperar terreno, pero no consiguió frenar el ritmo de la visita. Fuerza Regia administró la diferencia y terminó imponiéndose 101-89, concretando la remontada después de haber estado abajo durante buena parte de la primera mitad. El jugador más destacado del encuentro fue Scott Bamforth, quien terminó con 21 puntos, 7 rebotes y una asistencia. Por Santos del Potosí, Blake Javion fue el elemento más productivo al registrar 24 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.

La serie entre Santos del Potosí y Fuerza Regia continuará este viernes a las 20:00 horas, nuevamente en la duela del Auditorio Miguel Barragán, donde los Celestiales buscarán igualar la serie y recuperar terreno dentro de la temporada 2026.