Cafa reconoce a los mejores

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Los Centros de Acondicionamiento Físico Atlético CAFA realizaron la entrega de reconocimientos del evento "Solo para Madrugadores" 9.2K y 3K, en una ceremonia que tuvo como escenario el Auditorio de la Universidad San Pablo.

Durante el acto se entregaron 103 reconocimientos a los ocupantes de los tres primeros lugares de las diferentes categorías en las ramas varonil y femenil, correspondientes a ambas distancias.

Entre los ganadores de los primeros lugares de 3K destacan Diego García Luna, Gabriela Abigail González, José Lucio Rivera, Ma. Gabriela Miranda, Camilo Martínez, Yosaira Beatriz Samaniego, Carlos A. Macías Robledo, Ma. Antonia Rivera Valdés, Manuel Ramírez y Ma. Carmen Flores V., entre otros.

En los 9.2K, los primeros lugares corresponden, entre otros, a Fátima V. Salazar, Ángel Castillo, Paola Argayan Gutiérrez, José Daniel Arestil Salazar, Ulises E. Roque, Carolina del S. Ramírez, Aidé L. Hernández Rivera, Luis Eduardo Vargas, Irma Sánchez Martínez y César Rocha Meza.

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También fueron reconocidos los segundos y terceros lugares de las distintas categorías. En 3K, entre los segundos lugares figuran Aldair Méndez Gómez, Fátima Guadalupe Muñoz, Nury G. Hermosillo, Horacio González Galván y Ma. Lina Coronado, mientras que entre los terceros aparecen Alberto Gerardo Pérez B., Romina A. Muñoz Carrizales, Karla Yadira Esquivel y Jesús Ávalos.

La ceremonia tuvo además reconocimientos especiales, entre ellos el Premio al "Mérito Deportivo" para Santiago Segovia Rodríguez, así como el reconocimiento a la pareja mejor iluminada, que correspondió a Nury Hermosillo y Claudia Ivonne Rojas Alonso.

"Efectivamente, nos dio oportunidad al señor de llegar a realizar este evento. Ha despertado interés. Si no hubiera habido pandemia, ya hubiéramos rebasado de 500 participantes. Mismos que estamos retomando y veo más que nada que hay más niños, más jóvenes participando. Eso me da mucho gusto porque los parques están abandonados. No me refiero a Tangamanga, me refiero a algunos de la ciudad. Tenemos infinidad de jardines para poder recrearse y tener la oportunidad de iniciarse en el atletismo", destacó el Profe Montelongo.

Con esta entrega, CAFA reconoce el esfuerzo y desempeño de los participantes que destacaron en una jornada deportiva que reunió a corredores de distintas categorías en las distancias de 3 y 9.2 kilómetros.