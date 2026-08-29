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Pogacar sufre caída en España; presenta traumatismo craneoencefálico

Lideraba la Vuelta con ventaja cuando tuvo que abandonar a 32 km de meta

Por EFE

Agosto 29, 2026 10:33 a.m.
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Tadej Pogacar / Foto: AP

Tadej Pogacar / Foto: AP

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      El esloveno Tadej Pogacar (UAE), que tuvo que retirarse este sábado tras una dura caída cuando era líder de la Vuelta a España, presenta un traumatismo craneoencefálico con una posible fractura en la clavícula izquierda y varias contusiones.

      Así lo explicó a RTVE el doctor Álvaro Ortiz, que lo atendió tras su accidente en la octava etapa. Según su versión, el corredor sufrió una caída "bastante fuerte" que le produjo "mucho dolor". "Ha intentado subirse a la bicicleta, pero al apoyar el brazo izquierdo no ha podido ejercer presión" por lo que decidió retirarse y fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

      Preguntado por los plazos de recuperación, explicó que tendrán que hacerle pruebas, "pero si tiene alguna fractura podría ser quirúrgico incluso", apuntó, por lo que no se descarta una operación.

      El esloveno del equipo UAE tuvo que retirarse en el trascurso de la octava etapa tras sufrir una dura caída a 32 km de meta.

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      Pogacar se subió a una ambulancia con daños evidentes en la clavícula izquierda. Tras ser atendido en la carretera por los médicos de carrera, el propio líder hizo un gesto negativo y optó por el abandono.

      Se trata del primer abandono de Pogacar en una carrera por etapas. El esloveno, en su décima temporada a nivel UCI y con otras nueve grandes Vueltas a su espalda, nunca antes había abandonado una carrera por etapas como profesional.

      Un accidente penoso para el quíntuple ganador del Tour de Francia, quien era el único y evidente favorito para adjudicarse esta 81 edición de la Vuelta.

      Después de tres victorias de etapa y una ventaja en la general de 3.50 minutos sobre el español Enric Mas y de 4.50 sobre su compatriota Primoz Roglic, Pogacar estaba en camino de apuntarse al 'club' de los 8 corredores que han ganado las tres grandes vueltas por etapas.

      Pogacar trató de volver a la bicicleta, pero el hombro izquierdo ensangrentado reflejaba la importancia de la lesión del doble campeón mundial. Finalmente, subió a una ambulancia camino de un hospital en Valencia.

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