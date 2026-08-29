UNAM publica resultados del examen de control

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó este viernes por la noche los resultados del examen de control presencial que se aplicó tras el fallido examen en línea operado por la empresa Territorium Life.

UNAM repite examen presencial tras irregularidades detectadas

Cabe recordar que, tras denuncias de alumnos en redes sociales, la institución detectó irregularidades como suplantación de identidades durante la aplicación en línea del examen para el ingreso del ciclo escolar 2026-2027.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios indicó que para este ciclo escolar recibirá a 49 mil 74 alumnas y alumnos de primer ingreso. De ellos, 28 mil 151 ingresarán a través del Pase Reglamentado y 20 mil 923 mediante el concurso de selección.

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"A las y los aspirantes seleccionados se les invita a consultar la página de su facultad o escuela para continuar sus trámites y participar en las actividades de recepción y bienvenida", informó la UNAM.

Acciones oficiales y auditorías tras el examen fallido

La UNAM detalló que los resultados están a disposición de las y los aspirantes en la página https://www.dgae.unam.mx/ de la Dirección General de Administración Escolar, donde podrán acceder al apartado Convocatoria UNAM 2026 Licenciatura e ingresar a Resultados Examen de Control 2026.

Con su número de folio podrán ingresar a Tu Sitio, donde, aquellas personas aspirantes que fueron seleccionadas encontrarán una liga para descargar su carta de asignación y toma de protesta universitaria, el acuse de credencial como alumno, los datos de su alta al IMSS y su comprobante de inscripción, entre otros documentos.

EL UNIVERSAL ha documentado que, a raíz del examen fallido a cargo de la empresa, la institución se vio forzada a repetir, ahora de forma presencial, el examen de admisión para nuevo ingreso, medida que causó el cese de la secretaria general, Patricia Dávila.

Incluso, la institución informó que aplicará tres auditorías: una a cargo de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), otra por la propia Contraloría universitaria y una más a cargo de un despacho externo.

Hasta el momento, la Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense de la ASF inició la investigación a las autoridades de la UNAM, derivada de presuntas irregularidades administrativas en el proceso de selección y contratación de la plataforma digital para los exámenes de ingreso 2026.