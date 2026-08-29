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Mexicanos ya tienen rivales en Europa League

La "Hormiga" González y Mateo Chávez ya saben a quien enfrentarán

Por El Universal

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Mexicanos ya tienen rivales en Europa League
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      México.- Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Europa League 2026/2027, donde todos los clubes clasificados al torneo conocieron a sus primeros ocho rivales para la fase de liga.

      Dentro de los equipos clasificados hay dos que llaman poderosamente la atención por la presencia de mexicanos. En el Olympiacos de Grecia está Armando González, quien llegó al club en este mercado de transferencias proveniente de las Chivas.

      Mateo Chávez defiende los colores del AZ Alkmaar de Países Bajos. El lateral izquierdo mexicano también jugará su primera Europa League desde su llegada al cuadro neerlandés.

      Además de estos dos mexicanos, también hay un par más dentro de esta competencia, aunque existe la duda de si ellos jugarán el torneo.

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      Santiago Giménez está con el AC Milan, pero el atacante tricolor estaría en la rampa de salida del gigante italiano para llegar al Porto de Portugal, aunque esas negociaciones no se han cerrado.

      En caso de quedarse en el club de Milán, Giménez y la "Hormiga" se podrían enfrentar.

      Julián Araujo, lateral derecho, es futbolista del AFC Bournemouth de Inglaterra, aunque en este momento se encuentra lesionado, se espera se mantenga en el club, pero se desconoce si será inscrito para esta competencia.

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