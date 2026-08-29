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León XIV envía ayuda financiera para Nepal tras inundaciones

Caritas Nepal, bajo el Vicariato Apostólico, coordina la entrega de alimentos y refugio tras el desastre.

Por El Universal

Agosto 29, 2026 09:41 a.m.
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León XIV envía ayuda financiera para Nepal tras inundaciones
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      El papa León XIV envió ayuda financiera, acordada con la Nunciatura Apostólica de Nepal, para atender las necesidades más urgentes de la población afectada por el desastre ocurrido el pasado 26 de agosto, con las inundaciones que afectaron una vasta región cercana al Tíbet.

      Acciones de la autoridad

      El Pontífice tomó esa decisión luego de expresar su pesar en un telegrama por los trágicos sucesos ocurridos.

      Esa contribución ayudará a Caritas Nepal, que opera bajo la dirección del Vicariato Apostólico, con las actividades que ya están en marcha desde las primeras horas después de la inundación, como proporcionar asistencia inmediata con alimentos, artículos de primera necesidad y refugio para quienes lo perdieron todo.

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      Impacto en la comunidad

      "Se trata de la primera ayuda que, el Papa, como en otras ocasiones, quiso enviar para las emergencias primarias de la población", manifestó hoy el prefecto del Dicasterio al Servicio de la Caridad, el arzobispo Luis Marín de San Martín.

      Para el religioso, es "un signo rápido y concreto para transmitir, especialmente a los más vulnerables, la cercanía y la ternura del Santo Padre, como una caricia de la Iglesia que los acompaña y los apoya".

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