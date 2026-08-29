Temperaturas de hasta 39° se esperan en SLP
Este sábado, también se prevén vientos por la tarde y noche, además de lluvias en la zona Altiplano
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre la probabilidad de lluvias a partir de la tarde, principalmente en zona Altiplano.
También advirtió que prevalecerán las temperaturas calurosas a muy calurosas. Además, se pide precaución por posible presencia de vientos por la tarde-noche.
En el Pacífico: Tormenta Tropical Karina y Tormenta Tropical Lowell, sin riesgo para el país.
En el Atlántico: Dolly, ahora como onda tropical es posible que se vuelva a fortalecer en próximos días.
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EL PRONÓSTICO COMPLETO:
Se mantienen altas temperaturas en SLP
Hay probabilidad de lluvias y tormentas vespertinas, principalmente en las regiones del Altiplano y Huasteca
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