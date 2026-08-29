Temperaturas de hasta 39° se esperan en SLP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre la probabilidad de lluvias a partir de la tarde, principalmente en zona Altiplano.

También advirtió que prevalecerán las temperaturas calurosas a muy calurosas. Además, se pide precaución por posible presencia de vientos por la tarde-noche.

En el Pacífico: Tormenta Tropical Karina y Tormenta Tropical Lowell, sin riesgo para el país.

En el Atlántico: Dolly, ahora como onda tropical es posible que se vuelva a fortalecer en próximos días.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

EL PRONÓSTICO COMPLETO: