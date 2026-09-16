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Cambios afectaron adelantamientos en Gran Premio de España

Por AP

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Cambios afectaron adelantamientos en Gran Premio de España
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      MADRID.- El diseñador original del circuito Madring, ampliamente criticado, ha culpado a pequeños cambios realizados después de que su empresa fuera apartada del proyecto por la falta de adelantamientos durante el deslucido Gran Premio de España de este fin de semana. 

          También manifestó que no hay "mucho" que se pueda hacer en el trazado de aquí en adelante.

      Jarno Zaffelli dijo a The Associated Press el martes que la reubicación de los bordillos, la elección del asfalto y el nuevo reglamento de la Fórmula 1 influyeron en la falta de acción en la carrera del domingo, que marcó el regreso de Madrid a la F1 tras una ausencia de 45 años.

      Solo se produjeron unos pocos adelantamientos durante la carrera ganada por Kimi Antonelli, de Mercedes, en el circuito urbano de 5,4 kilómetros (3,3 millas), que combina carreteras existentes y secciones construidas específicamente para la competición en la capital española. Los pilotos elogiaron el aspecto de "alta adrenalina" del trazado, pero criticaron ampliamente la falta de oportunidades para adelantar.

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      Zaffelli fue el diseñador original del circuito, pero ya no participa en el proyecto. Afirmó que los organizadores rescindieron su contrato de manera indebida el año pasado, y señaló que la policía lo escoltó fuera cuando llegó al circuito para la carrera de este fin de semana. Los procedimientos legales siguen en curso.

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