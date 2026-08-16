Cancelan la Vuelta a Colombia 2026

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La Vuelta a Colombia 2026 llegó a su fin de manera anticipada luego de que las autoridades colombianas determinaran la cancelación de la sexta etapa, debido a las consecuencias generadas por el terremoto registrado recientemente en el país y a la necesidad de mantener disponibles las principales vías de comunicación para labores de emergencia y movilidad.

Después de completar cinco etapas, el equipo Canel´s-Java se mantenía en la lucha por las primeras posiciones, con José Ramón Muñiz como su principal representante. Sin embargo, la situación que atraviesa Colombia obligó a la Federación Colombiana de Ciclismo, el comité organizador, el jurado de comisarios, equipos participantes y autoridades de seguridad a tomar la decisión de poner punto final a la competencia.

La cancelación de la sexta jornada respondió, entre otros factores, a la intención de no afectar el corredor vial que comunica a los departamentos de Caldas, Antioquia y Risaralda, una ruta estratégica para el traslado de pasajeros, mercancías, atención de emergencias y conexión entre diferentes regiones del país.

Tras diversas reuniones entre los involucrados, la organización dio a conocer oficialmente la determinación de mantener como resultados finales las clasificaciones obtenidas después de las cinco etapas disputadas.

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El presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, explicó la decisión: "Ante la información recibida por parte de Federación Colombiana de Ciclismo en referencia a una decisión de autoridades nacionales, de limitar la utilización de las carreteras de Colombia para eventos deportivos, en consecuencia al terremoto del pasado lunes 10 de agosto del presente año, el jurado de comisarios en conjunto con la dirección general de la Vuelta a Colombia 2026, ha tomado la decisión de dar por terminado este evento, manteniendo las clasificaciones obtenidas hasta la fecha como resultado final".

De esta manera, Canel´s-Java y el resto de los equipos participantes se sumaron al sentimiento de solidaridad con la población colombiana afectada por el movimiento sísmico, lamentando las consecuencias que dejó el fenómeno natural.

El corredor colombiano de Canel´s-Java, Heiner Parra, reconoció la tristeza que provocó la conclusión anticipada de una competencia para la que el equipo se había preparado durante varios meses.

"Una tristeza, algo muy duro pasar por esta situación, estábamos muy ilusionados de estar aquí en la Vuelta a Colombia, una preparación que veníamos realizando por meses", expresó el ciclista.

Parra también destacó la importancia de solidarizarse con las personas que resultaron afectadas. "Hay que estar en solidaridad en esto que está pasando hoy acá en mi país, con las personas que perdieron todas sus cosas al igual que familiares. A base de todo esto, tanto la federación como nosotros los deportistas que nos encontrábamos en el evento decidimos culminar el evento en solidaridad", agregó.

Al mantenerse como definitivas las clasificaciones después de cinco etapas, José Ramón Muñiz terminó como el mejor corredor de Canel´s-Java en la clasificación general, ubicado en el 11º puesto, a 10:09 minutos del líder.

Por su parte, Heiner Parra concluyó en la posición 32, a 19:34 minutos; Éfren Santos ocupó el lugar 103, a 1:15:20 horas, mientras que Owen Wright terminó en el puesto 118, a 1:36:57 horas.

En la clasificación de Mejor Extranjero, Ramón Muñiz finalizó en la tercera posición, a 3:34 minutos. En la clasificación por equipos, Canel´s-Java ocupó el 11º lugar, a 1:21:27 horas del primer puesto, mientras que Owen Wright terminó en el 16º sitio de Metas Volantes.