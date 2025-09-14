‘Canelo’ pierde ante Crawford

LAS VEGAS.- Después de varios años dominando el peso supermediano, Saúl “Canelo” Álvarez (63-3-2,) prometió su mejor versión, y no solo no cumplió, le entregó la corona a Terence Crawford (42-0-0, 31 nocauts), que mantiene su invicto y confirmó que es el mejor libra por libra del mundo.

En la que él mismo etiquetó como “la pelea más importante de su carrera”, Álvarez Barragán perdió por decisión unánime de los jueces (116-112 y 115-113) en una velada distinta desde el comienzo. Las tradiciones que acompañaban al oriundo de Guadalajara, Jalisco, como caminar al ring acompañado por algún artista y vibrar con las estrofas del Himno Nacional Mexicano, esta vez no lo acompañaron, pero tampoco lo hizo su carácter, el cual perdió junto a sus cetros de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB).

En su regreso a Las Vegas, en una histórica presentación en el estadio Allegiant, al mexicano le faltó clase, resistencia y poder, entregando una derrota que sirve como gasolina a los comentarios incendiarios de quienes aseguran que aún no pertenece al grupo selecto de los mejores boxeadores mexicanos de la historia.

Desde el primer asalto, “Canelo” no pudo imponer su ritmo. Ni su experiencia ni la ventaja del cambio de dos categorías de peso de su rival fueron suficientes para evitar el castigo de un Crawford rápido y preciso.

El estadounidense, le hizo justicia a su fama de ser un púgil capaz de adaptarse a cualquier estilo, y se convirtió en el primer peleador en la historia de los cuatro cinturones en unificar títulos en tres categorías distintas.

Al hogar de los Raiders le faltó el Himno de México, pero como si fuera parte de una película de Netflix, la plataforma que transmitió de forma exclusiva la pelea, también le faltó su mejor guerrero. Para redimirse, no tiene opción, debe aceptar el reto de David Benavidez.