‘Canelo’ sale del Top 10 de mejores boxeadores

Por El Universal

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
'Canelo' sale del Top 10 de mejores boxeadores

México.- Después de 12 años consecutivos considerado como uno de los mejores libra por libra del mundo, el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya no es parte ni siquiera del top 10 de acuerdo con la icónica revista The Ring.

“Canelo” fue el número 1 desde que venció a Sergey Kovalev en 2019 hasta 2022 cuando cayó contra Dmitry Bivol y descendió un lugar. Ahora, después de la derrota con Terence Crawford, donde perdió su etiqueta de campeón indiscutido del peso supermediano, y la victoria de Devin Haney que lo consagró campeón welter de la OMB, el tapatío abandonó el top 10. “La nueva entrada es Devin Haney en el No. 10. Saúl ‘Canelo’ Álvarez sale de la lista, señalando el fin de una era”, escribió la revista en su sitio web.

“El mexicano ha sido una presencia constante en el top 10 libra por libra desde entonces (2013), sin incluir el período de seis meses fuera de la lista en 2018 tras dar positivo por la sustancia prohibida clembuterol”, agregan.

Por ahora, “Canelo” no ha anunciado contra quién ni cuándo volverá a subirse al ring para volver al camino de la victoria después de la decepcionante derrota en Las Vegas.

