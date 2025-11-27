Atrapan a 2 hombres por violencia familiar

Derivado de la atención inmediata a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunta violencia familiar, y a uno por presunta agresión y lesiones a un menor, esto en las colonias Cactus y San Francisco.

El primer reporte se atendió en la calle De La Tuna, en la colonia Cactus, donde oficiales municipales fueron recibidos por una mujer, quien señaló a su hermano de agredirla física y psicológicamente, ubicando en el lugar al reportado, quien se identificó como Ricardo “N” de 41 años.

Héctor “N” de 36 años fue arrestado cuando policías soledenses transitaban sobre Avenida San Pedro, a la altura de la colonia San Francisco, luego de que una mujer lo señaló de agredir a su hijo menor de edad y a ella, causándole al infante heridas en los brazos, espalda y pecho, pidiendo proceder legalmente en su contra.

A ambos se les dio a conocer que serían detenidos por presunta violencia familiar y por presunta agresión y lesiones, respectivamente, y después se presentaron ante la FGE.

