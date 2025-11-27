Arrestan a siete con metanfetaminas y enervantes

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a seis hombres y un menor por posesión de metanfetaminas y enervantes. Los hechos ocurrieron en las colonias San Francisco, Fracción Rivera, Primero de Mayo, La Sierra, Hacienda Las Margaritas y Santo Tomás, en trabajos preventivos y de vigilancia que se llevan a cabo para mantener la paz social.

El primer arresto se realizó en la calle Martín Valencia, en la colonia San Francisco, donde un individuo alteraba el orden afuera de una escuela. Luego de solicitarle que se retirara, mostró una actitud agresiva, y tras entrevistarlo se identificó como Jesús “N” de 26 años, encontrándole una dosis de un material similar a la droga sintética conocida como “cristal”.

Las detenciones complementarias se efectuaron en patrullajes preventivos, donde fueron ubicados los arrestados cometiendo faltas administrativas, concluyendo de la siguiente manera: Francisco “N” de 26 años fue detectado en la calle Prolongación Privada del Arroyo, en la colonia Fracción Rivera, localizándole un envoltorio con piedra granulada semejante a la metanfetamina llamada “cristal”. En la calle 16 de Septiembre, de la colonia Primero de Mayo, oficiales municipales tuvieron contacto con quienes dijeron llamarse Luis “N” de 31 años y Omar “N” de 19, descubriéndoles un total de dos bolsas con polvo de características semejantes a la sustancia nombrada “cristal”.

Franco “N” de 30 años fue detectado en la calle Sierra Encantada, en la colonia La Sierra, localizándole una bolsa con hierba seca semejante a la marihuana. Sobre la calle De Las Rosas, en la colonia Hacienda Las Margaritas, se tuvo contacto con Luis “N” de 23 años, descubriéndole 13 envoltorios con un vegetal parecido a la marihuana. Por último, en la Avenida San Lorenzo, en la colonia Santo Tomás, se ubicó a quien se identificó como Jesús “N” de 16 años, encontrándole una bolsa con hierba seca similar a la marihuana.

A todos se les informó que serían detenidos por posesión de metanfetaminas y enervantes, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde seguirán el debido proceso.