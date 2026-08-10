Canel´s-Java inicia la Vuelta a Colombia

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La escuadra Canel´s-Java inició su participación en la edición 76 de la Vuelta a Colombia con una exigente primera etapa de 189 kilómetros entre Neiva y Pitalito, jornada en la que el conjunto dirigido por Juan José Monsivais mostró protagonismo y trabajo colectivo frente a un pelotón de 150 corredores.

El recorrido llevó a los ciclistas por localidades como Campoalegre, Hobo, Gigante, Garzón, Altamira y Timaná, en una jornada de terreno quebrado, ascensos y un cierre que puso a prueba la resistencia de los competidores, con una altimetría que pasó de los 470 a los 1,271 metros sobre el nivel del mar.

Desde los primeros kilómetros, Canel´s-Java buscó mantenerse en los principales movimientos de la carrera. Durante los primeros 50 kilómetros, Owen Wright tuvo protagonismo al disputar la primera meta volante, mientras el resto de los integrantes del equipo intentaba colocarse en posiciones que les permitieran buscar alguna fuga y pelear por el resultado.

Conforme avanzó la competencia, el conjunto mexicano mantuvo una estrategia prudente, observando el comportamiento de los principales aspirantes al triunfo y trabajando para colocar a sus mejores corredores en el grupo delantero.

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En los kilómetros finales, José Ramón Muñiz se mantuvo dentro del grupo principal que disputó la victoria. El potosino llegó a colocarse entre los cinco primeros en los metros definitivos, pero un ataque en el sprint sorprendió al grupo y provocó que perdiera posiciones en el cierre, para finalizar finalmente en el 17mo. lugar.

El resultado permitió a Muñiz colocarse también en la misma posición de la clasificación general, a 10 segundos del líder, mientras que Heiner Parra ocupa el puesto 61, también a 10 segundos del primer lugar.

Por parte de Canel´s-Java, Efrén Santos concluyó la etapa en el puesto 86, a cinco minutos del vencedor; Ignacio Prado finalizó en el lugar 106, mientras que el estadounidense Owen Wright cruzó la meta en la posición 138.

En la clasificación general, Muñiz se mantiene como el mejor representante de Canel´s-Java en el puesto 17, seguido por Parra en el 61; Santos marcha 87, Prado 106 y Wright 137. Además, los corredores del equipo mexicano comenzaron a destacar en algunas clasificaciones secundarias. José Ramón Muñiz ocupa el séptimo puesto en la clasificación de Mejor Extranjero, mientras que Owen Wright se encuentra quinto en la clasificación de Metas Volantes y 15to. en la General por Puntos.