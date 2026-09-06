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Canel´s listo para el Chase

Rubén García Jr. arrancará desde 1er. puesto y Max Gutiérrez desde el 5to.

Por Romario Ventura

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Canel´s listo para el Chase
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      La actividad de la novena ronda de NASCAR México, que marca el inicio del The Chase, comenzó en horario nocturno en el Autódromo Monterrey, ubicado en Apodaca, Nuevo León, donde los pilotos de Canel´s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis, Rubén García Jr. y Max Gutiérrez, enfrentaron dos sesiones de práctica antes de la calificación.

      Desde temprano, el equipo técnico trabajó en la preparación de los autos #88 de Rubén García Jr. y #23 de Max Gutiérrez, que posteriormente fueron sometidos a la revisión técnica y quedaron habilitados para continuar con el programa de actividades.

      Durante la primera práctica, García Jr. mostró constancia al registrar un tiempo de 35.972 segundos, resultado que le permitió finalizar en la séptima posición. Por su parte, Max Gutiérrez tuvo algunas complicaciones con su unidad, por lo que perdió parte importante de la sesión mientras se realizaban ajustes. Finalmente, marcó 36.146 segundos para ubicarse en el duodécimo puesto.

      Para la segunda práctica, ya bajo las condiciones nocturnas del circuito regiomontano, ambos pilotos mejoraron sus registros después de realizar modificaciones en sus respectivos autos. Rubén García Jr. consiguió un tiempo de 35.715 segundos, suficiente para colocarse dentro del Top 10, mientras que Max Gutiérrez marcó 35.980 segundos y terminó en la decimocuarta posición.

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      La sesión de calificación fue suspendida oficialmente debido a una tormenta eléctrica. Ante esta situación, el control de carrera de NASCAR México determinó que la parrilla de salida se estableciera de acuerdo con el estado actual del campeonato.

      De esta manera, Rubén García Jr. arrancará desde la primera posición, mientras que Max Gutiérrez lo hará desde el quinto puesto, ambos por la parte externa de la pista.

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