Canel´s supera una complicada etapa

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La edición 76 de la Vuelta a Colombia continúa su recorrido y la cuarta etapa dejó una jornada marcada por el esfuerzo, la estrategia y algunos contratiempos para el equipo Canel´s-Java, que mantiene a sus corredores en la pelea dentro de la clasificación general.

El cuarto capítulo de la tradicional competencia colombiana se disputó entre Neiva e Ibagué, luego de que la organización evaluara previamente las condiciones de las vías y determinara que el recorrido podía realizarse con normalidad. Los ciclistas enfrentaron un trayecto de 196.9 kilómetros, pasando por Aipe, Natagaima, Castilla, Guamo, Chicoral y Picaleño.

La jornada no contempló metas de montaña y tuvo como principales puntos de disputa los sprints. El recorrido presentó una altitud máxima de mil 35 metros sobre el nivel del mar y una mínima de 313 metros.

Para Canel´s-Java, la etapa comenzó de manera positiva con Ignacio Prado como protagonista de la fuga del día. El mexicano trabajó intensamente en el grupo de escapados y posteriormente permitió que su compañero Ramón Muñiz lograra conectar a falta de 30 kilómetros para el final, con la intención de buscar una buena posición en la definición de la jornada.

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Sin embargo, el panorama se complicó en los kilómetros finales. Muñiz sufrió una caída después de tener contacto con otro corredor dentro del grupo principal, provocando daños en su bicicleta. Ante esta situación, sus compañeros Efrén Santos y Owen Wright se sacrificaron para regresar por él.

Santos incluso cedió su bicicleta a Muñiz, mientras Wright lo acompañó en el esfuerzo para reducir la pérdida de tiempo. Posteriormente, el cuerpo técnico acudió para apoyarlo y, a falta de 10 kilómetros para la meta, decidió entregarle su bicicleta a Muñiz al no sentirse completamente cómodo con la que estaba utilizando.

Gracias al trabajo colectivo de Canel´s-Java, Ramón Muñiz logró limitar la pérdida y cruzó la meta solamente ocho segundos detrás del líder de la etapa.

De los 142 corredores que tomaron la salida, 141 completaron la cuarta jornada. Por parte de Canel´s-Java, Heiner Parra fue el mejor ubicado al finalizar en la posición 47, seguido por Ramón Muñiz en el lugar 57, ambos a ocho segundos del líder. Owen Wright terminó en el sitio 94, Efrén Santos en el 137 e Ignacio Prado en el 141.

En la clasificación general, Ramón Muñiz ocupa el lugar 31, a 47 segundos del líder, mientras que Heiner Parra se encuentra en la posición 60, a 1:05 minutos. Efrén Santos marcha 110, a 17:18 minutos; Ignacio Prado es 117, a 21:40 minutos, y Owen Wright ocupa el puesto 130, a 38:54 minutos.

Dentro de las clasificaciones complementarias, Muñiz se encuentra octavo en la categoría de Mejor Extranjero, a siete segundos del líder. Canel´s-Java ocupa el puesto 15 en la clasificación por equipos, a 8:05 minutos, mientras que Owen Wright aparece en la posición 16 de la clasificación de Metas Volantes.

La Vuelta a Colombia 2026 continuará bajo monitoreo permanente por parte de la organización. En caso de que las condiciones de seguridad, movilidad o infraestructura requieran modificar alguno de los recorridos programados, la Federación Colombiana de Ciclismo y la organización de la competencia informarán oportunamente cualquier ajuste a través de sus canales oficiales.