Carlos Alcaraz pierde en US Open tras duelo histórico a cinco sets

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NUEVA YORK (AP) — No fue el regreso perfecto después de una ausencia de cuatro meses y media, pero Carlos Alcaraz igualmente pudo dibujar una amplia sonrisa en el rostro tras salir de la pista del estadio Arthur Ashe al filo de las 4 de la madrugada.

Derrota de Carlos Alcaraz en US Open 2024 tras cinco sets

Cuando acabaron cinco apasionantes sets y un agónico super desempate ante Ben Shelton, en el partido que más tardío culminó en la historia del Abierto de Estados Unidos, Alcaraz tenía motivos para sonreír conforme con su entrega.

"Estuvo muy parejo, muy cerca. Así que no voy a sentirme decepcionado por no haber conseguido la victoria al final", declaró. "Estoy feliz y orgulloso de mí mismo, de cómo luché".

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Shelton puso fin al reinado de Carlos Alcaraz, imponiéndose por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10-7), un encuentro que concluyó a las 3:33 de la madrugada del miércoles.

Alcaraz vio así interrumpida su racha de 18 victorias consecutivas en torneos de Grand Slam tras una batalla que duró 4 horas y 28 minutos.

"Estoy cansado. Fue una guerra", comentó Shelton. "Carlos es uno de los mejores campeones de nuestro deporte. Fue el partido que más he disfrutado en mi carrera, sin duda".

Miles de aficionados se quedaron hasta el final y el estadounidense Shelton se benefició del apoyo del público local, coreando el "¡USA! ¡USA!".

"Es increíble", dijo Shelton. "Siempre digo que esta es la mejor ciudad deportiva del mundo y que este es el mejor estadio del mundo".

Frances Tiafoe avanza a semifinal tras remontada en US Open 2024

Habrá una semifinal estadounidense el viernes. Shelton, octavo cabeza de serie, se enfrentará a Frances Tiafoe. Más temprano, el número 11 de la siembra remontó tras quedar dos sets a cero y alcanzó su tercera semifinal del US Open al doblegar a su compatriota Alex Michelsen por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 (10-6).

Estados Unidos tiene asegurada la presencia de un representante masculino en la final del domingo, en la búsqueda del país por un primer título de Grand Slam masculino para el país desde el conseguido por Andy Roddick en 2003.

"Jugó un partido muy completo, muy maduro. Sabía lo que tener que hacer en todo momento. Y físicamente es una bestia", comentó Alcaraz sobre Shelton. "Parecía que no tenía ningún tipo de debilidad".

Alcaraz también protagonizó el partido que previamente había establecido el récord del final más más tarde en el US Open. Eso ocurrió en 2022 al vencer a Jannik Sinner, un duelo que concluyó a las 2:50 de la madrugada en la ronda de cuartos de final de 2022. El español, entonces con 19 años, acabó conquistando el primero de sus siete títulos de Grand Slam.

Este martes en Flushing Meadows estuvo marcado por partidos maratonianos.

Tres de los cuatro partidos de cuartos de final individuales en ambas ramas se decidieron en el super desempate al mejor de 10 puntos.

La jornada comenzó con Aryna Sabalenka imponiéndose por un estrecho margen a Linda Noskova, la campeona de Wimbledon, para mantener en pie su objetivo de lograr un tercer título consecutivo en el US Open.

Y el otro partido de cuartos, en el cuadro femenino, también se fue al máximo de sets, con Jessica Pegula superando a su compatriota estadounidense Emma Navarro.

De vuelta en el circuito en este US Open tras una inactividad de cuatro meses por una lesión en la muñeca derecha, Alcaraz tendrá que esperar por un tercer cetro en Nueva York.

A sus 23 años, Shelton estará en su segunda semifinal de Grand Slam. La anterior fue también en el cemento de Flushing Meadows, sucumbiendo ante Novak Djokovic en 2023.

Shelton tomó el control del partido al ganar nueve juegos consecutivos: desde el arranque del segundo set hasta ponerse 3-0 arriba en el tercero.

En una noche en la que no estuvo preciso con su derecha (cometió 31 errores no forzados con ese golpe), Alcaraz no claudicó cuando parecía desbordado por la potencia de Shelton, incluso llegando a vomitar antes del comienzo del set definitivo.

"Son momentos en los que uno tiene que encontrar la manera", dijo Alcaraz sobre sus altibajos físicos durante el partido.

Alcaraz encadenó cuatro puntos consecutivos en el super tiebreak para ponerse 5-3 arriba, pero Shelton remontó gracias a su potente saque, con bolas que alcanzan las 140 millas por hora (225 kilómetros por hora), y algunos errores de Alcaraz.

Shelton puso la sentencia definitiva con un ace a 146 mph (235 km/h) que Alcaraz no pudo devolver

"Ha habido momentos que podía haber hecho algo más", se lamentó el español por su gestión del super desempate.

Alcaraz quedó con un balance de 15-2 en partidos a cinco sets. A principios de año, y poco antes de su lesión, había conquistado su séptimo título de Grand Slam en el Abierto de Australia para completar el Grand Slam de carrera.

"Nos vamos contentos y con la cabeza arriba. La verdad es que queríamos ganar, pero también queríamos salir del torneo con partidos jugados y saliendo sanos. Eso es lo que necesitaba", añadió.

La remontada de Tiafoe

Tiafoe es de la opinión que el formato del mejor a cinco sets no debe desaparecer en el cuadro masculino de los torneos de Grand Slam. Más después de su épica remontada el martes para acceder a su tercera semifinal del US Open.

Después de perder los dos primeros sets y quedar 3-0 abajo en el quinto, Tiafoe emergió victorioso al cabo de 4 horas y 38 minutos.

"Es un jugadorazo. Debería haber ganado fácilmente hoy", dijo Tiafoe, quien volverá a codearse en el Top 10 de la ATP por primera vez en tres años a partir de la próxima semana.

Tiafoe, de 28 años, admitió que comenzó muy "apagado" en el Ashe. Lo que le salvó fue que tenía aún margen para levantar el partido y por ello acabó agradecido de que se jugara al mejor de cinco.

Su opinión es que el tenis de Grand Slam perdería su esencia sin los duelos a cinco sets, evocando los partidos increíbles que veía al crecer entre los Tres Grandes: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

"Hemos visto partidos épicos a cinco sets. ¿Que si me encantan los partidos a cinco sets? Para nada. Muchas veces, cuando voy ganando dos sets a cero, me encantaría estrechar la mano e irme a casa", señaló. "Pero así es el tenis".

"Ésa es la historia de este deporte. Si cambias eso... personalmente, siento que ganar un Grand Slam no tiene el mismo valor si lo consigues en un formato al mejor de tres sets", subrayó.

Acabado el duelo, Tiafoe corrió hacia la red para abrazar a Michelsen, quien lloró sobre el hombro de su rival.

Tiafoe sucumbió ante Alcaraz en las semifinales de la edición 2022. Dos años después, Tiafoe perdió ante su compatriota Taylor Fritz, lo más cerca que Estados Unidos ha estado de acabar la sequía de títulos.

Michelsen, 48vo del ranking, no había cedido ni un solo set en su camino a los primeros cuartos de final de Grand Slam en su carrera.

Michelsen quedó conmovido por el gesto de Tiafoe al final, que le hizo llorar: "Yo no decía gran cosa. Intentaba mantener la compostura, pero no podía hacerlo bien".

"Fue un gran gesto por su parte consolarme en ese momento", remarcó.