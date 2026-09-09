logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Explosión en almacén armas en Sarmada deja 14 muertos

Las autoridades sirias informaron que el almacén contenía municiones de la guerra civil 2011-2024.

Por AP

Septiembre 09, 2026 07:44 p.m.
A
Explosión en almacén armas en Sarmada deja 14 muertos

SARMADA, Siria (AP) — Al menos 14 personas murieron y otras 11 resultaron heridas en una explosión en un almacén de armas en el noroeste de Siria el miércoles, según medios estatales, citando al Ministerio de Salud.

Explosión en almacén armas Siria Idlib

La causa de la explosión registrada cerca de la localidad de Sarmada, en la provincia de Idlib, no estaba clara. Este tipo de incidentes son relativamente habituales en el país, que ha sufrido más de una década de guerra.

La agencia noticiosa estatal SANA reportó, citando al Ministerio de Defensa y sin ofrecer más detalles, que el almacén se utilizaba para guardar armas y municiones que quedaron de la revuelta y la guerra civil del país entre 2011 y 2024.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Defensa Civil y Media Luna Roja buscan sobrevivientes

Efectivos de la Defensa Civil y de la Media Luna Roja Siria continúan buscando sobrevivientes atrapados bajo los escombros. Un fotógrafo de The Associated Press en el lugar vio cómo recuperaban cuerpos.

Imágenes de video difundidas ampliamente tras la explosión mostraban una gran columna de humo negro, y se podían escuchar los sonidos de explosiones más pequeñas.

Ahmad Faour, un mecánico que trabaja cerca del almacén, relató que él y otros primero escucharon una pequeña explosión y huyeron antes de la gran explosión.

“Un almacén de armas no debería estar ubicado en un área pública, en una aldea con gente y tiendas”, dijo, después de revisar los autos dañados en su taller. “Esas pobres personas que murieron no eran culpables de nada”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Explosión en almacén armas en Sarmada deja 14 muertos
Explosión en almacén armas en Sarmada deja 14 muertos

Explosión en almacén armas en Sarmada deja 14 muertos

SLP

AP

Las autoridades sirias informaron que el almacén contenía municiones de la guerra civil 2011-2024.

Fenómeno El Niño amenaza fauna y flora en Galápagos, Ecuador
Fenómeno El Niño amenaza fauna y flora en Galápagos, Ecuador

Fenómeno El Niño amenaza fauna y flora en Galápagos, Ecuador

SLP

AP

Científicos y organizaciones en Ecuador preparan planes para proteger la biodiversidad de Galápagos.

Policía británica abre investigación a Reform UK por donaciones extranjeras
Policía británica abre investigación a Reform UK por donaciones extranjeras

Policía británica abre investigación a Reform UK por donaciones extranjeras

SLP

AP

Nigel Farage asegura que Reform UK no violó leyes electorales y acusa a activistas de extrema izquierda.

OIEA concluye investigación sobre programa nuclear secreto en Siria
OIEA concluye investigación sobre programa nuclear secreto en Siria

OIEA concluye investigación sobre programa nuclear secreto en Siria

SLP

AP

El OIEA supervisa 73 toneladas de uranio natural recuperadas en Siria bajo vigilancia.