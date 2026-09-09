Explosión en almacén armas en Sarmada deja 14 muertos
Las autoridades sirias informaron que el almacén contenía municiones de la guerra civil 2011-2024.
SARMADA, Siria (AP) — Al menos 14 personas murieron y otras 11 resultaron heridas en una explosión en un almacén de armas en el noroeste de Siria el miércoles, según medios estatales, citando al Ministerio de Salud.
Explosión en almacén armas Siria Idlib
La causa de la explosión registrada cerca de la localidad de Sarmada, en la provincia de Idlib, no estaba clara. Este tipo de incidentes son relativamente habituales en el país, que ha sufrido más de una década de guerra.
La agencia noticiosa estatal SANA reportó, citando al Ministerio de Defensa y sin ofrecer más detalles, que el almacén se utilizaba para guardar armas y municiones que quedaron de la revuelta y la guerra civil del país entre 2011 y 2024.
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Imágenes de video difundidas ampliamente tras la explosión mostraban una gran columna de humo negro, y se podían escuchar los sonidos de explosiones más pequeñas.
Ahmad Faour, un mecánico que trabaja cerca del almacén, relató que él y otros primero escucharon una pequeña explosión y huyeron antes de la gran explosión.
“Un almacén de armas no debería estar ubicado en un área pública, en una aldea con gente y tiendas”, dijo, después de revisar los autos dañados en su taller. “Esas pobres personas que murieron no eran culpables de nada”.
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