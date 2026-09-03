Carlos Álvarez, el nuevo fichaje de las Águilas

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CIUDAD DE MÉXICO.- La afición del América aún lamentaba la salida del uruguayo Sebastián Cáceres, pero pronto sonrió con el fichaje de Carlos Álvarez.

Este miércoles por la mañana, en conferencia de prensa, el director técnico del Levante UD, Héctor Rodas, confirmó el traspaso del futbolista español de 23 años a las Águilas y horas más tarde, los azulcrema oficializaron a su cuarto refuerzo. El volante ofensivo es considerado una de las joyas del futbol español, y de acuerdo con reportes desde el país europeo, Álvarez es de lo mejor a nivel juvenil; no se descartaba su salto a un grande.

El nuevo atacante americanista ha sido seleccionado en todas las categorías inferiores de la selección española hasta la Sub-19. Su principal función es jugar atrás del centro delantero y en ocasiones cargado por la banda derecha. Con este fichaje, América ya suma cuatro refuerzos para este Apertura 2026: Miguel Borja, Edwin Cerrillo y Óscar Perea, los otros elementos que llegaron al Nido para este semestre.