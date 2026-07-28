¿Qué alimentos no comer durante la canícula?

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La canícula no solo hace más pesado el día, también representa un reto para conservar los alimentos porque el calor acelera su descomposición y favorece la proliferación de bacterias que pueden provocar intoxicaciones alimentarias.

Si quieres evitar enfermedades gastrointestinales y cuidar a toda tu familia, te mencionamos qué alimentos no comer durante este fenómeno climático.

En sí estos alimentos no están estrictamente prohibidos durante la canícula; sin embargo, si se desconoce si fueron conservados adecuadamente o han permanecido varias horas fuera del refrigerador, lo mejor es evitar su consumo:

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos recomienda evitar alimentos en vía pública

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- Comida que se venda en la calle

Durante la canícula, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda evitar el consumo de alimentos en la vía pública, ya que las altas temperaturas aumentan su descomposición.

- Pescados y mariscos

La nutrióloga clínica Elvira Sandoval Bosch, profesora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, explica en la Revista UNAM Global que entre mayo y agosto (los meses más calurosos del año), estos alimentos son más propensos a descomponerse debido a las altas temperaturas.

Por ello, aconseja consumirlos inmediatamente después de su preparación o conservarlos correctamente refrigerados o congelados, evitando que permanezcan expuestos al calor por periodos prolongados, ya que son altamente perecederos.

- Lácteos

Los productos lácteos son sensibles al calor, por lo que, una vez comprados, deben refrigerarse de inmediato y no deben estar expuestos a temperatura ambiente o cerca de las ventanas donde reciban el sol.

El investigador Jorge Octavio Acosta Montes, de la Facultad de Enfermería y Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, explica que mantener la cadena de frío no solo detiene su descomposición, sino que igualmente permite conservar sus propiedades nutricionales, como los probióticos presentes en la leche, el yogur y las bebidas lácteas fermentadas.

- Sobras de guisados

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) advierte que una de las principales causas de las enfermedades transmitidas por los alimentos es enfriar de forma incorrecta las comidas ya cocinadas, ya que las bacterias pueden volver a contaminarlos si permanecen demasiado tiempo a temperatura ambiente.

Por ello, la USDA recomienda guardar lo que sobró en recipientes para que se enfríen más rápido y refrigerarlas dentro de las 2 horas posteriores a su preparación, con el fin de reducir el riesgo de intoxicaciones alimentarias.

Alimentos recomendados para hidratarse durante la canícula

Care Hospitals explica que algunos alimentos ayudan al organismo a sobrellevar mejor las altas temperaturas por su elevado contenido de agua, vitaminas, minerales y electrolitos:

- Agua de coco

Es una bebida natural rica en electrolitos y nutrientes que hidrata, lo que hace que recuperes la temperatura corporal después de la exposición al calor.

- Sandía

Está fruta está compuesta por más del 90% de agua, por lo que mantiene la hidratación; además, contiene licopeno, un antioxidante que minimiza la sensación de las altas temperaturas.

- Pepino

Por su alto contenido de agua, es un alimento refrescante ideal para ensaladas o bebidas y, como plus, ayuda a la eliminación de toxinas que provocan inflamación.

- Menta

Sus compuestos producen una sensación de frescura, por lo que añadir hojas de menta a bebidas, ensaladas o yogur puede hacer más llevaderos estos días.

- Aloe vera

Consumido en jugo disminuye la temperatura corporal y la inflamación; asimismo, tiene beneficios para la salud digestiva y de la piel.

- Lechuga

Es un alimento ligero, fácil de digerir y con un alto contenido de agua, características que mantienen el cuerpo hidratado y ligero.

- Limón

Es rico en vitamina C y para aprovecharlo al máximo puedes hacer agua de limón para aliviar la sed que provoca esta temporada.

- Bayas

Frutas como las fresas y los arándanos sobresalen por su contenido de agua y antioxidantes, lo que las hace una buena opción para proteger al organismo del estrés oxidativo asociado a las altas temperaturas.

Por eso, durante la canícula elige alimentos frescos y extrema las medidas de conservación de los alimentos para cuidar tu salud mientras pasan los días más intensos de esta temporada.