Walcott conquista el oro en jabalina

TOKIO.- Keshorn Walcott fue el medallista olímpico de oro en lanzamiento de jabalina hace 13 años en Londres, y medallista de bronce cuatro años después en los Juegos de Río de Janeiro.

Pero ha sido un suplicio desde entonces para que el trinitario vuelva a brillar en los grandes escenarios, hasta el jueves.

Walcott se consagró en el campeonato mundial en Tokio con un lanzamiento de 88.16 metros, su mejor marca de la temporada.

El granadino Anderson Peters, dos veces campeón mundial, se llevó la plata (87.38) y el estadounidense Curtis Peterson de Estados Unidos el bronce (86.67).

Walcott se rió cuando le preguntaron sobre su ausencia de los principales podios.

“¿Dónde he estado? He estado intentándolo. Ahí es donde he estado”, dijo. “He estado tratando de conseguir esta medalla durante 13 años. He estado aquí, hombre. Han sido 13 largos años. Y esta noche finalmente es mi noche una vez más”.

Dijo que la medalla completó su colección junto al oro olímpico.

“He sido tan persistente y finalmente he regresado y ahora he conseguido esa medalla que me ha faltado todos estos años.”

Se esperaba que la final fuera un enfrentamiento entre el indio Neeraj Chopra, campeón olímpico de Tokio 2021, y el paquistaní Arshad Nadeem, campeón olímpico de París.

Chopra terminó octavo y Nadeem fue décimo.

“No sé qué pasó”, dijo Chopra. “Tuve un problema de espalda hace dos semanas y no se lo dije a nadie. Pensaba que aún podría lanzar lejos, pero no”.