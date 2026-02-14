logo pulso
Cefor San Luis igualó en Zacatecas

Sin embargo perdió el punto extra al caer en penales ante Mineros

Por Romario Ventura

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Cefor San Luis igualó en Zacatecas

En un duelo cerrado y disputado de principio a fin, el Cefor Promotora San Luis terminó cayendo ante los Mineros de Zacatecas en la tanda de penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo regular, en actividad correspondiente a la jornada 20 del grupo XII de la temporada 2025-2026 de la Tercera División Profesional.

El encuentro se disputó este viernes 13 de febrero en la Unidad Deportiva Guadalupe, donde ambos conjuntos protagonizaron un partido intenso, con pocas oportunidades claras, pero con gran entrega en cada sector del campo.

Tras una primera mitad sin goles, el marcador se abrió hasta el minuto 68, cuando Paulo César Morales Muñiz adelantó a Mineros de Zacatecas, obligando al conjunto potosino a adelantar líneas en busca del empate. La insistencia de Cefor rindió frutos en la recta final del encuentro, ya que al minuto 88 Juan Antonio Jonguitud Centeno logró la anotación que igualó los cartones 1-1 y forzó la definición desde los once pasos.

En la tanda de penales, el conjunto zacatecano se impuso 4-2, llevándose el punto extra y dejando a Cefor Promotora San Luis con el empate en el tiempo regular, pero sin la recompensa completa.

Para este compromiso, el cuadro de Cefor alineó como titulares a Leonardo Pérez González en la portería; Dylan Ulises Carrera Rangel, Víctor Uriel López Gandarilla y Eduardo Josafat Ovalle Hernández en la zona defensiva; Luis Alfonso Anguiano Avitud, Duilio César Rodríguez Silva, Aarón Ramírez Flores capitán del equipo y Roberto Ángel Ortiz Mejía en el mediocampo; mientras que en el ataque aparecieron Luis Josué Briones Ortiz, Diego Nicolás Cerda Ontiveros y Juan Antonio Jonguitud Centeno.

