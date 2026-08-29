Cefor SL presenta su nuevo proyecto

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Con la mira puesta en una nueva temporada de formación y competencia, el Cefor Promotora San Luis fue presentado oficialmente en el Palacio Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, donde se dieron a conocer los detalles de su participación en la Tercera División Profesional, Copa Promesas y Fuerzas Básicas.

Durante el evento también fueron presentados los nuevos uniformes que utilizará el conjunto Soledense. La indumentaria de local será en color negro con detalles en naranja, mientras que el uniforme de visitante será predominantemente naranja. Asimismo, se presentó la ropa de concentración, conformada por camiseta tipo polo negra y pants completo.

En el presídium estuvieron Juan Antonio Salazar, presidente del Cefor Promotora San Luis; Ricardo Ochoa, director deportivo del club; Hugo Esquivel, director de Deportes de Soledad de Graciano Sánchez, y Juan Manuel Navarro, presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

Uno de los principales atractivos del nuevo proyecto será la incorporación de la categoría Sub-16 de Fuerzas Básicas, que se suma a la estructura de formación del club con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo de jóvenes futbolistas potosinos.

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En cuanto a la actividad deportiva, el Cefor Promotora San Luis comenzará su participación en la temporada 2026-2027 de la Tercera División Profesional el próximo viernes 4 de septiembre, cuando visite a los Freseros de Irapuato.

Posteriormente, el equipo tendrá su debut en la Copa Promesas el martes 8 de septiembre, enfrentando a Necaxa. Para los encuentros como local, el conjunto Soledense disputará sus partidos los sábados a las 16:00 horas, buscando hacer de su cancha (Unidad Deportiva 21 de marzo) una fortaleza durante la nueva campaña.

Con la incorporación de la Sub-16 y la participación en distintos frentes competitivos, el proyecto encabezado por el Cefor Promotora San Luis inicia una nueva etapa con el objetivo de competir, formar talento y fortalecer las Fuerzas Básicas del futbol en Soledad de Graciano Sánchez.