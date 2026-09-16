Celebró con éxito Villa de Arriaga lid atlética

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En un ambiente de entusiasmo y convivencia se llevó a cabo con éxito la 4.ª Carrera Atlética Arriaguense, evento realizado en el marco de las Fiestas Patrias 2026 y de la conmemoración por los 152 años de la fundación de Villa de Arriaga.

La competencia reunió a corredores locales y visitantes en las distancias de 500 metros infantil, 4 kilómetros juvenil, 8 kilómetros y 12 kilómetros, con ramas femenil y varonil, además de categorías especiales para habitantes del municipio. La salida y meta se instalaron frente al Palacio Municipal, donde inició la actividad con la prueba de 12 kilómetros.

En los 12 kilómetros Libre Varonil, el triunfo fue para Andrés Leija Blanco, seguido de Luis Fernando Vázquez Vega y Javier Francisco Hernández Reyes. En Libre Femenil, Cindy Meza Domínguez ocupó la primera posición, Nohemi Rojas Muñoz fue segunda y Verónica Zapata Gutiérrez terminó tercera.

Dentro de los 12 kilómetros para habitantes del municipio, Cristian Emmanuel Almenárez Camacho se quedó con el primer lugar varonil, seguido de Francisco Cleto Morales e Isidro Lomeli Contreras. En la rama femenil, el podio quedó integrado por Regina Lozoya Hernández, Rosalba Rodríguez Cardona y Rosa Elena Sánchez Lara.

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En los 8 kilómetros Libre Varonil, Jorge Morales Monreal conquistó el primer sitio, José Adrián Ramos Rosas fue segundo y José Luis López Ramírez, tercero. En femenil ganó América Renata Morales Monreal, seguida de Liliana Martínez Lara y Claudia Cecilia Garibaldi Zapata. En la categoría municipal, Sebastián Yáñez Ortiz y Ana Cecilia Dávila Piña encabezaron las ramas varonil y femenil, respectivamente.

Los participantes recibieron playera oficial y medalla conmemorativa, mientras que la organización dispuso de servicios de seguridad, Protección Civil, hidratación, jueceo, cronometraje y logística.

La jornada combinó competencia deportiva, convivencia familiar e identidad comunitaria, además de permitir que corredores visitantes recorrieran y conocieran distintos puntos de Villa de Arriaga.